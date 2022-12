La storia del piccolo Daniel McAvoy ha commosso l’intero mondo del web. Il bambino di 3 anni, purtroppo, è affetto da una rara malattia ed ha trascorso tutti i natali, dal giorno della sua nascita, tra le mura dell’ospedale.

Nonostante tutto, non ha mai smesso di sorridere e oggi ha ricevuto il suo regalo più grande. Finalmente è potuto tornare a casa e ha trascorso questi giorni di festa insieme alla sua famiglia.

La sua agonia è iniziata nel 2019, subito dopo la sua nascita. Dopo poche settimane dal giorno del parto, i medici gli hanno diagnosticato una rara malattia ed erano certi che non ce l’avrebbe fatta. È stato ricoverato in ospedale proprio durante il suo primo Natale ed è rimasto a combattere tra quelle mura, ogni Natale fino a quest’anno.

Fortunatamente, anche per lui è arrivato il miracolo tanto atteso e sperato. I dottori lo hanno sottoposto ad un secondo trapianto di cellule staminali e finalmente è potuto tornare a casa, per trascorrere il Natale insieme a mamma Georgie, a papà Andrew e alla sua sorellina Holly.

La sua famiglia ancora non riesce a credere a questo incredibile regalo di Natale, hanno iniziato a decorare la casa in attesa di accogliere il piccolo Daniel, dal mese di novembre. La sua mamma ha raccontato:

Non si tratta di cosa c’è sotto l’albero, ma è chi c’è intorno che conta. Senza il donatore di Daniel e i meravigliosi medici e infermieri, lui non sarebbe qui oggi. Non potremo mai ringraziarli abbastanza.