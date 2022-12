La storia della piccola Daniela, nata con un tumore inoperabile e salvata grazie ad uno studio di 40 anni fa

Questa è la storia di Daniela, una bambina di soli 3 anni che è nata con un tumore inoperabile. Oggi la sua famiglia ha voluto raccontare la sua storia per dimostrare al mondo che i miracoli esistono e che non bisogna mai smettere di pregare e di sperare.

Oggi la storia di Daniela è diventata un cortometraggio del regista Nacho Ros.

Tutto è iniziato al termine della gravidanza, nessun medico aveva notato anomalie durante i nove mesi di gestazione. La spiacevole diagnosi, è arrivata subito dopo il parto. Silvia, questo è il nome della sua mamma, ha dovuto ascoltare parole che le hanno straziato il cuore. Un cancro di 10 cm incurabile, un fibrosarcoma congenito. Si trovava nell’aorta addominale.

Per i successivi due mesi, la piccola è rimasta ricoverata all’interno della struttura sanitaria. Nonostante la difficoltà di comunicare una cosa del genere, i medici avevano informato la famiglia che purtroppo quella bambina aveva soltanto 1% di possibilità di sopravvivere.

La sua mamma e il suo papà hanno continuato a sperare, a lottare e ad informarsi e oggi vogliono raccontarlo, perché Daniela è viva.

Di sicuro non è stato facile, non abbiamo permesso a nessuno della nostra famiglia di piangere davanti a lei. Non volevo che le venisse trasmesso nulla di negativo, lei doveva avere speranze e doveva vedere la speranza dentro di noi. Purtroppo il tumore non ha smesso di crescere. Fin quando non abbiamo letto di uno studio effettuato 40 anni fa.