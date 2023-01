Per anni è stata presa in giro dai suoi coetanei, finché un medico ha scoperto la verità: la storia della piccola Shilah Madison Calvert-Yin

Questa bambina è diventata famosa in tutto il mondo attraverso i social network, per via della sua speciale particolarità. Il suo nome è Shilah Madison Calvert-Yin.

Ogni bambino è speciale ed unico, tuttavia alcuni si distinguono più di altri. Ciò non vuol dire assolutamente che in loro ci sia qualcosa di sbagliato.

Shilah Madison Calvert-Yin vive in Australia e oggi ha 12 anni. Come ogni ragazzina della sua età, ama frequentare i suoi amici, uscire, frequentare la scuola e soprattutto ridere. Tuttavia, durante la crescita non ha affrontato un bel periodo ed è stata spesso bullizzata dai suoi coetanei.

La piccola è nata a 36 settimane di gestazione, la sua mamma Celeste era felicissima di accogliere una bambina tra le sue braccia. Con il trascorrere dei mesi, quella neonata ha iniziato a perdere i suoi capelli castani, che si sono poi sostituiti con delle ciocche bionde. I nuovi capelli però non crescevano verso il basso, ma dritti.

A me non importava dei suoi capelli, era bellissima. Ma poi le persone hanno iniziato a fare dei commenti… Di cattivo gusto…

Quando i suoi genitori uscivano per una passeggiata, attiravano l’attenzione dei passanti, che iniziavano a fare domande.

Spesso erano offensivi e anche scortesi, ma poi ho capito che erano soltanto ignoranti e insensibili. Tra le battute più frequenti, ridacchiavano sul fatto che avesse infilato il suo dito nella corrente.

Shilah Madison Calvert-Yin ha sempre ironizzato sulla sua condizione

Nonostante tutto, Shilah si è sempre mostrata superiore ed ha sempre affrontato tutto. Quando i compagnetti dell’asilo la prendevano in giro, lei rispondeva che era “magica e speciale“, mentre loro erano “normali e noiosi“.

Poi, arrivavano quei momenti un po’ più bui, durante i quali desiderava di avere i capelli come le sue amiche per farsi una coda di cavallo. Un giorno, all’età di quattro anni, ha deciso di tagliarsi i capelli di nascosto.

I genitori hanno sempre pensato che si trattasse di un gene di famiglia e non hanno mai sospettato che potesse esserci qualche spiegazione clinica.

Diventata grande, Shilah è finita in ospedale per via di alcuni problemi ai denti ed è stato proprio parlando con un medico, che ha scoperto di avere la rara sindrome dei capelli non pettinabili, conosciuta con il nome di UHS.

Si tratta di una condizione causata da una mutazione genetica, lui stesso l’aveva studiata ma non aveva mai avuto l’opportunità di incontrare un bambino che ne fosse affetto.

Mia figlia davanti a quelle parole era in lacrime e allo stesso tempo eccitata, per la prima volta aveva davanti a sé una possibile risposta a tutte le domande che si era posta fino a quel momento.

Dopo la scoperta, i suoi genitori hanno deciso di creare una pagina Instagram, per raccontare la storia della loro figlia. Ed è stato proprio grazie ai social, che hanno conosciuto altri genitori con figli speciali.

Oggi Shilah ha 12 anni ed è una bambina felice. Dedica la sua vita ad incoraggiare gli altri bambini ed insegnare loro ad amare tutto ciò che li rende diversi. Ripete sempre che devono capire che quando gli altri li fissano, è solo perché sono gelosi.