Per i medici, uno dei due gemelli era destinato a morire, oggi parlano di un miracolo: la storia di Corinne Rose e dei suoi bambini

La sua bellissima storia ha fatto il giro del mondo. Un miracolo, così tutti hanno definito quanto accaduto, in particolar modo i medici. Corinne Rose è una mamma di 30 anni che ha accolto tra le sue braccia due bellissimi bambini.

Era certa di non poter avere più figli, a causa di alcuni problemi di salute. Poi, un giorno, si è ritrovata a stringere tra le mani un test positivo. Quelle due linee hanno illuminato la sua vita e quella di suo marito.

Con l’avanzare della gravidanza si è però fatta strada una grande paura. Il sacco amniotico di uno dei due bambini si è rotto e a 32 settimane di gravidanza ha ricevuto la più brutta delle notizie. Uno dei due gemelli non ce l’avrebbe fatta, Corinne Rose doveva essere preparata per un parto prematuro, che l’avrebbe portata ad accogliere un solo fratellino e a salutare l’altro per sempre.

Arrivato il momento, la futura mamma si è recata al Princess Ann Hospital per il ricovero. Nessuno si aspettava di assistere ad un così grande miracolo. Poco prima di entrare in sala parto, la mamma si è sentita male nel bagno dell’ospedale ed ha dato alla luce entrambi i suoi gemelli.

Grayson pesava due chili e Neo appena un chilo. Entrambi i neonati sono stati ricoverati subito nel reparto di terapia intensiva neonatale. Il team medico era certo che il fratellino più piccolo non ce l’avrebbe fatta. Non sapevano però di aver appena dato il benvenuto ad un piccolo guerriero.

Dopo 3 settimane, Grayson è tornato a casa con la sua mamma e il suo papà, mentre Neo è rimasto in ospedale per altre 12 settimane. Il piccolo è cresciuto e, alla fine, ogni parametro vitale ha raggiunto la normalità ed ha potuto stringere la sua bellissima famiglia. I medici del Princess Ann Hospital oggi parlano di un vero e proprio miracolo.

Corinne ha raccontato la sua storia al mondo, perché i suoi due piccoli guerrieri meritano di essere conosciuti:

Penso che sia stato suo fratello maggiore, Grayson, a metterlo al mondo. Avrà tipo pensato ‘Neo esce con me’. Non stavo cercando una gravidanza, quindi è stata una grande sorpresa. Il parto un grande miracolo.

Oggi i due gemelli hanno quasi sei mesi e sono in piena salute.