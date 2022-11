Una storia che è diventata virale sul web nelle ultime ore. La tiktoker Lorena Hinnawi ha scoperto di essere incinta poco dopo essere tornata a casa dall’ospedale e aver partorito il suo bambino.

Credit: TikTok

Due fratellini, un maschietto e una femminuccia, nati a soli 11 mesi di distanza. Il video della tiktoker Lorena Hinnawi si è diffuso in tutto il mondo, ottenendo oltre 300 mila visualizzazioni.

La neo mamma ha spiegato di aver dato alla luce il suo primo figlio, Massimo, il 27 novembre 2020. Poco dopo, ha scoperto di essere di nuovo in dolce attesa e il 26 ottobre 2021 è nata Camilla. Li ha soprannominati “gemelli irlandesi“.

Credit: TikTok

I gemelli irlandesi sono due bambini nati a meno di un anno di distanza l’uno dall’altro o nati nello stesso anno solare. Il temine è diventato popolare e risale a tempi molto antichi. Veniva usato in senso dispregiativo, riferito agli immigrati irlandesi che arrivarono in Inghilterra e negli Stati Uniti nel 1800. Questi venivano guardati con cattivo occhio per via di quello che veniva definito un “mancato controllo delle nascite“. Nascite che avvenivano in successioni rapide.

Il video virale di Lorena Hinnawi

Nel suo video, la tiktoker ha spiegato:

Tornare a casa dall’ospedale con un bambino, solo per scoprire che sono di nuovo incinta. . . Ora il mio bambino ha un bambino. Non vedo l’ora di vederli crescere insieme!

Credit: TikTok

Sono numerosi i commenti ricevuti da parte di tantissimi utenti. In molti hanno raccontato la loro storia e quella dei propri genitori. Le nascite con i fratelli, a meno di un anno di distanza! Proprio come è capitato anche a Britney Spears e Tori Spelling.

Britney Spears è diventata mamma del suo primo figlio, oggi 17enne, il 14 settembre 2005 e del secondo, oggi 16enne, il 12 settembre 2006.

Tori Spelling, invece, è mamma di 5 figli: Aron nato il 13 marzo 2007, Stella Doreen nata il 9 giugno 2008, Hattie Margaret nata il 10 ottobre 2011, Finn Davey nato il 30 agosto 2012 e Beau Dean nato il 2 marzo 2017.