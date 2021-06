Questo è il terribile racconto del disagio vissuto da una ragazza di nome Nicola Burke, costretta per anni a subire prese in giro e bullismo da parte dei compagni di scuola. Tutto era dovuto al suo peso, che evidentemente eccessivo, aveva causato in lei molti disagi e problemi fisici. Oggi quella ragazza, che ha trovato la forza di cambiare, è finalmente felice nel suo nuovo corpo.

I disturbi alimentari sono molto più diffusi di quanto ci si possa aspettare. Situazioni spiacevoli o eventi in particolare possono scatenare, nella mente di qualcuno, una vera e propria ossessione per il cibo.

Questo è proprio quello che è capitato alla giovane Nicola, una ragazza originaria di Seattle, negli Stati Uniti D’America.

La sua lotta con l’ago della bilancia la vedeva coinvolta fin da quando era solo una bambina. Lotta dalla quale è sempre uscita sconfitta. La volontà inesaudita di perdere peso e di diventare una ragazza “normale”, l’avevano portata anche a fare dei pensieri negativi. Pensieri che riguardavano anche il suicidio.

Nicola, paradossalmente, ha iniziato a vedere uno spiraglio di luce in fondo al suo tunnel di sofferenza, proprio nel momento in cui stava toccando il fondo. Era il 2013 e l’ennesimo pensiero di farla finita stava quasi per prendere il sopravvento. Anni di prese in giro da parte dei compagni di liceo che le hanno dato addosso senza preoccuparsi della sua sensibilità e del suo dolore.

La svolta nella vita di Nicola Burke

Nel novembre del 2014 è iniziato il periodo di svolta di Nicola Burke. La rivista britannica Metro ha deciso di intervistarle e di raccontare la sua storia. I commenti e il supporto dei lettori, uniti alla sua voglia recondita di cambiare, l’hanno spinta definitivamente a compiere il passo di un’operazione. Una gastrectomia verticale per ridurre le dimensioni del suo stomaco.

Negli anni successivi, pieni di rinunce, sforni e sofferenza, Nicola è riuscita a perdere più della metà del suo peso. Una trasformazione incredibile alla quale si fa molta fatica a credere, anche dopo aver visto le sue foto del prima e del dopo.

Oggi ha realizzato anche il suo desiderio di trovare una persona da amare e che la ama. Christian, questo il nome del suo ragazzo, è un ulteriore motivo per continuare a credere nella sua battaglia che, finalmente, dopo tanti tentativi vani, Nicola sta affrontando con convinzione e vincendo a testa alta.