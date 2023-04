La storia di questa futura mamma ha fatto il giro del mondo attraverso i social. Sarah-Jayne Snow ha scoperto di essere incinta dopo una vacanza a Tenerife.

Lo scorso agosto, durante una serata, ha esagerato con l’alcol e poi è finita con un ragazzo sconosciuto. Un rapporto occasionale, che sarebbe dovuto rimanere solo un ricordo di quella vacanza. Tuttavia, dopo qualche mese dal rientro a casa, ha scoperto di essere incinta. Il suo bambino nascerà a breve.

Sarah-Jayne Snow ha deciso di rintracciare quel ragazzo attraverso i social, in particolare TikTok. Voleva metterlo al corrente della sua paternità, ma non si aspettava di leggere tali commenti.

Ha condiviso un video, attraverso il quale ha raccontato la sua storia e in breve tempo, è diventato virale, raggiungendo oltre due milioni di visualizzazioni.

Ha una sola foto di quello sconosciuto, che aveva scattato durante una videochiamata con la sorella. A causa delle sue condizioni, non ricorda molti dettagli. Ma quello scatto è stato sufficiente per attirare l’attenzione di alcuni. Fortunatamente, si tratta di un’informazione che non ha ancora una conferma effettiva.

Posso prendermi cura di mio figlio da sola, ma non voglio che si senta come se non sapesse chi è suo padre.

Tra i tanti utenti, qualcuno ha dichiarato di conoscere quel ragazzo. Il suo nome sarebbe Steve e sarebbe deceduto in un grave sinistro stradale.

La futura mamma è rimasta sconvolta da quei commenti, tuttavia ha deciso di non prenderli per veri, finché non arriverà davvero al padre di suo figlio.

Non l’ho trovato. Non ho trovato quel ragazzo e non ho trovato Steve. Ma ho ancora l’opportunità di fare il test del Dna quando mio figlio nascerà tra 6 settimane, quindi sono sicura che lo troverò.

La storia di Sarah-Jayne Snow è diventata virale e gli utenti hanno iniziato a seguirla, curiosi di come andrà a finire.