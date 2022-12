Megha Thakur, influencer famosa su TikTok, si è spenta improvvisamente a soli 21 anni. In breve tempo, la notizia ha fatto il giro del mondo.

È poi arrivata alla conferma dei suoi genitori, che con uno straziante post sui canali social dell’influencer, hanno scritto:

È con il cuore straziato che annunciamo che la luce della nostra vita, la nostra gentile, premurosa e bellissima figlia, Megha Thakur, è improvvisamente e inaspettatamente scomparsa il 24 novembre 2022, nelle prime ore del mattino.

Tuttavia, non è stata rivelata ancora la causa del decesso. La stessa ragazza non aveva mai parlato di condizioni di salute o di stati d’animo particolari. Il suo ultimo post, la mostra mentre passeggia per le strade di New York. Le foto sono accompagnate da una frase che forse oggi potrebbe essere letta in un altro modo. “Ricordati che il destino è nelle tue mani”

Subito centinaia di commenti sono apparsi sotto il post della famiglia, tutti coloro che la seguivano hanno voluto salutarla e ricordarla per la ragazza bellissima e sempre solare che appariva sui suoi profili social. Qualcun altro ha invece voluto sottolineare come spesso ci mostriamo al mondo con la maschera della felicità, quando invece nessuno può immaginare quello che gli altri sono costretti ad affrontare ogni giorno.

Chi era Megha Thakur

Megha Thakur è diventata famosa attraverso i social network, precisamente attraverso TikTok, nel 2019. Hai iniziato pubblicando dei video sul body positivity. Con i suoi post cercava di sostenere tutte le donne che non si piacevano, che non avevano fiducia in se stesse e le sue parole, pian piano, sono diventate virali, fino a farle raggiungere una notevole fama sui social network.

I follower attendono nuovi aggiornamenti per scoprire le cause del decesso e come una ragazza di soli 21 anni, possa aver lasciato per sempre questo mondo, in modo così improvviso ed inaspettato.