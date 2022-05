Una storia davvero commovente è quella che abbiamo deciso di raccontarvi oggi. La protagonista è una donna di 40 anni, chiamata Sarah Shellenberger, che ha partorito il suo bambino un anno dopo la morte di suo marito Scott. I due desideravano diventare genitori da molto tempo.

Questa vicenda è diventata in fretta virale sui social ed in tanti si sono complimentati con la mamma, per il coraggio che ha dimostrato di avere nonostante la perdita subita.

Sarah e Scott si sono conosciuti nel 2017. Hanno iniziato a parlare su Facebook e dopo 4 mesi hanno deciso di incontrarsi. Da quel momento non si sono più lasciati.

Erano una coppia felice, che desiderava solo poter vivere la loro vita. Solo pochi mesi dopo il loro primo incontro, hanno deciso di sposarsi e praticamente subito dopo, hanno provato a mettere al mondo un figlio. Desideravano avere 3 bambini.

I loro sogni si sono presto infranti, poiché con il passare dei mesi, la donna non riusciva a rimanere incinta. Di conseguenza si sono dovuti sottoporre entrambi ad alcuni controlli. Da questi esami è emerso che per concepire dovevano fare la fecondazione assistita.

Si sono recati in una clinica nelle Barbados, per la fecondazione dell’embrione. A febbraio 2020 però, è avvenuto l’impensabile. Scott mentre stava insegnando a scuola, ha avuto un infarto e nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, ha perso la vita.

La scelta di Sarah Shellenberger dopo la morte di suo marito

Sarah e tutta la sua famiglia era sconvolta da questa perdita così improvvisa e straziante. L’uomo non aveva mai avuto gravi problemi di salute. Tuttavia, la vedova ha scelto di portare avanti il loro progetto.

Sei mesi dopo la scomparsa di suo marito, è rimasta incinta del piccolo Hayes. Era felice perché dopo tanto è riuscita a realizzare il suo sogno, ma era anche triste, poiché desiderata avere Scott al suo fianco, per poter festeggiare questa nascita insieme a lei.

Sarah in un’intervista ha rivelato che in suo figlio rivede la sua anima gemella. Voi cosa ne pensate di questa vicenda? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.