Non bisogna mai smettere di sperare e di pregare, anche nei momenti più bui, perché le cose belle accadono e bisogna avere fede. La madre protagonista di questa storia vive nell’Indiana e si chiama Autumn Carver.

Quando era incinta di 33 settimane, è stata ricoverata in ospedale dopo aver contratto il Covid-19. I medici si sono trovati costretti ad intervenire con un parto cesareo d’urgenza.

La donna è stata poi intubata e le sue condizioni si sono aggravate. Era il 27 agosto del 2021. Autumn Carver è riuscita ad abbracciare il suo bambino il 19 ottobre 2021.

Il neonato, dopo la nascita, è rimasto ricoverato in ospedale per 10 giorni. Poi è potuto tornare a casa dal suo papà, ma senza aver mai conosciuto la sua mamma.

La donna di 34 anni ha avuto bisogno di un supporto vitale e la famiglia ha pregato affinché si riprendesse per il piccolo e per gli altri due figli. Poi, quel giorno è finalmente arrivato. Il marito Zach Carver ha raccontato:

È stato molto emozionante per me, per i nostri genitori, ma soprattutto per Autumn.

Una conversazione a sorpresa con un medico l’ha fatta uscire dall’isolamento e ci ha informato di un piano per far incontrare mamma e figlio.

La foto dell’incontro tra Autumn Carver e il suo bambino

La foto dell’incontro è diventata virale in tutto il mondo, una storia che non può non rimanere nel cuore.

La donna è stata in seguito trasferita al Northwestern Memorial Hospital di Chicago. La sua situazione è stata davvero complicata, ma finalmente sembra che tutto sia tornato alla normalità.

È diventata sempre più forte. Siamo passati da lei sta per morire, a lei avrà bisogno di un trapianto di polmone completo, a lei può tornare a casa. Un miracolo assoluto.

Una storia che ha commosso il mondo intero, l’amore di una madre vince su tutto.