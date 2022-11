Le foto di un bambino di nome Walker Myrick hanno fatto il giro del mondo. Il piccolo, dopo il primo giorno di scuola, si è fatto portare dalla sua mamma sulla tomba del suo gemellino, per raccontargli di quella nuova e diversa esperienza.

La vita, a volte, è ingiusta e lo sa bene Brooke Davis. Una donna che ha scoperto di essere incinta di due gemelli, ma che è riuscita ad abbracciarne soltanto uno.

Willis, l’altro gemello che stava crescendo nel suo grembo, è stato colpito dalla sindrome da trasfusione da gemello a gemello (TTTS). Si tratta di una rara condizione che colpisce la gravidanza gemellare.

Causa uno squilibrio circolatorio di sangue tra un gemello, che viene chiamato donatore, che dona il suo sangue all’altro gemello, che viene chiamato ricevente e che, invece, ne riceve troppo.

I due gemelli non si sono mai conosciuti, ma come ha raccontato la madre, anche grazie a lei, condividono un legame speciale che va oltre ogni cosa.

Walker Myrick racconta spesso di sognare il suo fratellino e chiede ai suoi genitori di essere accompagnato alla sua tomba. Si siede accanto a Willis e gli racconta ogni cosa della sua vita, quasi come se volesse renderlo partecipe.

A 5 anni, dopo il primo giorno di scuola, il gemellino sentiva il bisogno di andare al cimitero e così la sua mamma ha deciso di acconsentire a quella sua richiesta. Non è affatto rimasta sorpresa, quando lo ha visto sedersi accanto alla lapide e iniziare a raccontare di quella nuova struttura, delle maestre e di quei tanti bambini che aveva conosciuto quel giorno.

Il loro legame mi ha permesso di trovare la pace, mi ha aiutato a superare la perdita di mio figlio. Faccio in modo che Willis non venga dimenticato. Ogni anno, in occasione del loro compleanno, organizziamo una ‘The Walker and Willis Birthday Walk’. Una festa di compleanno accompagnata da un’asta e una vendita di magliette per raccogliere fondi..