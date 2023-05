Questa storia è diventata virale sul web e ha lasciato a bocca aperta tantissime persone. La protagonista è una mamma di nome Amber Hall.

Tutto è cominciato dopo il trasloco, quando lei e la sua famiglia si sono trasferiti nella nuova casa a Centennial, in Colorado. Un nuovo bellissimo nido, con quattro camere e due bagni. Era certa di aver trovato la casa dei suoi sogni, fin quando non è accaduto qualcosa di incredibile.

Mentre stavano disfacendo i bagagli, uno dei suoi due cani ha iniziato ad abbaiare, poi si è accovacciato ed ha iniziato a muoversi in modo lento.

Si stava comportando in modo strano, non era mai successo prima. Così mi sono avvicinata, per cercare di capire cosa stesse guardando. Ho pensato ad un insetto, ad un ragno, ma quando mi sono avvicinata sono entrata nel panico. C’erano due piccoli fori e ho visto dei serpenti strisciare su per il muro. Sì, non sto scherzando, serpenti nelle pareti.

Amber Hall ha raccontato che quei serpenti si erano arrotolati all’interno di un muro situato accanto alla porta che portava dal suo garage al cortile.

Ho chiesto aiuto e dopo un sopralluogo mi hanno detto che si trattava di una specie di serpente giarrettiera. Non avevano mai visto una cosa del genere. Ancora adesso non riesco a togliere nessuna delle mie cose dalle scatole, per paura che ci siano altri serpenti. Quando mi infilo nel letto, se mi sfiora il lenzuolo o qualsiasi altra cosa, salto immediatamente giù e controllo che non ci sia niente.

Sono stati trovati in tutto, all’interno della nuova casa, ben 10 serpenti. Amber Hall ha voluto raccontare quanto le è accaduto sul web, per mettere in guardia tutte le persone di fronte all’acquisto frettoloso di una nuova casa.

È una donna di 42 anni che ha lavorato tutta la vita per dare un tetto sulla testa ai suoi figli e adesso non può goderselo. Per sbarazzarsi di quegli ospiti indesiderati ha già speso oltre mille dollari e ora non si sentirà a suo agio fin quando non avrai soldi per ristrutturarla completamente.