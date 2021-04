La trasformazione fatta da quest’uomo sulla soffitta vi lascerà senza fiato

Rodolfo Cabrera è il protagonista della storia che stiamo per raccontare. L’idea che ha avuto quest’uomo in questi giorni sta facendo il giro del web, anche grazie agli scatti pubblicati su Twitter dal figlio Joserin. Quello di Rodolfo Cabrera è stato un lavoro geniale. L’uomo, infatti, è stato responsabile della trasformazione della soffitta inutilizzata della sua casa in un armadio da sogno per sua moglie.

L’idea che ha avuto quest’uomo originario del Guatemala, ma che vive a Maryland, sta spopolando sul web. Come anche dichiarato da suo figlio Joserin, Rodolfo Cabrera ha realizzato un armadio da sogno per sua moglie. In che modo? Trasformando completamente la soffitta inutilizzata della loro casa.

Ed è proprio grazie agli scatti di Joserin che il progetto lavorativo di papà Roldolfo sta spopolando nel web. In particolar modo su Twitter in cui, dopo pochissimo tempo dalla condivisione degli scatti, si sono contati 440 mila mi piace e più di 68 mila retweet.

Queste sono le parole che Joserin ha accompagnato agli scatti della trasformazione della soffitta effettuata da papà Rodolfo:

Mio padre ha costruito un armadio per mia madre in soffitta.

Bisogna sottolineare che Rodolfo Cabrera lavora nel settore della ristrutturazione domestica da più di 15 anni. Inoltre, l’uomo ha anche spiegato i motivi della scelta di effettuare la trasformazione della soffitta:

Onestamente, io e mia moglie avevamo bisogno di più spazio per i nostri vestiti. Un giorno, sono andato in soffitta e ho iniziato a pensare, wow, abbiamo tutto questo spazio vuoto che possiamo trasformare in qualcos’altro.

I lavori di trasformazione della soffitta sono durati tre settimane ed hanno richiesto un costo compreso tra i 25 mila e i 30 mila dollari.

La ristrutturazione della soffitta ha richiesto la realizzazione dell’impianto elettrico e l’installazione di un condizionatore ad aria fresca. Uno dei materiali utilizzato è stato il legno. Inoltre, non sono mancati oggetti di arredamento quali un tavolo, un divano insieme poi a scaffali. Alla fine dei lavori il risultato ha lasciato tutti senza parole.