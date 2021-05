Tra gli innumerevoli personaggi noti dello spettacolo o della musica che, almeno una volta, hanno deliziato i propri fan con degli scatti del passato, c’è anche la cantante Laura Pausini. Oggi è una degli artisti italiani di maggiore successo nel mondo, ma qui era soltanto una bambina. Avevate capito che si trattasse di lei?

Credit foto: laurapausini – Instagram

Facendo bene attenzione si notano molti tratti somatici che riconducono alla meravigliosa donna che è diventata oggi.

Credit foto: laurapausini – Instagram

Nel primo scatto che vi mostriamo vediamo una piccola Laura sorridente sulle spalle del papà. Era una giornata in spiaggia trascorsa insieme alla sua famiglia. Insieme a lei ci sono appunto il papà, la mamma e la sorella Silvia. La Pausini aveva pubblicato la foto per fare gli auguri di compleanno all’adorato padre.

Laura Pausini è molto legata anche a suo cugino Simone. Ed è proprio insieme a lui che è ritratta una piccolissima Laura nella seconda foto che vi mostriamo. Qui aveva soltanto pochi anni, ma anche in questo caso lo sguardo è davvero inconfondibile.

Un anno speciale per Laura Pausini

Quest’ultimo è stato un altro anno davvero speciale per la cantante 47enne di Faenza.

Al suo incredibile palmares, già pieno di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali, se ne è aggiunto un altro davvero molto prestigioso. Grazie alla sua canzone “Io si“, colonna sonora del film “La vita davanti a se“, ha vinto il Golden Globe 2021.

In realtà ci sarebbe potuta essere anche l’apoteosi vera e propria. Perché il suo nome è entrato anche nella lista dei nominati ai premi Oscar, nella categoria di miglior canzone originale. Purtroppo l’ambitissima statuetta che sembrava ad un passo non è arrivata. Ciò non toglie nulla ad una carriera gloriosa che difficilmente sarà dimenticata.