Lei è la donna più tirchia del mondo. Riesce a vivere con soli 170 euro al mese e ha voluto mostrare a tutti come fa

Kate Hashimoto, questo il nome di colei che è diventata famosa in tutto il mondo per essere la donna più tirchia del mondo. Riesce a vivere con soli 170 euro al mese. Ma come è possibile?

Questa donna vive a New York e nonostante sia una delle città più care, riesce a cavarsela con 200 dollari al mese. Lei stessa ha raccontato di aver imparato a fare delle rinunce e a continuare a vivere nel miglior modo possibile.

Quando va in giro, se si ritrova in un bagno pubblico per lavare le mani, utilizza le apposite salviette nei distributori e poi le mette nella borsa, così può riutilizzarle a casa. È sempre in allerta vicino ai cassonetti, per controllare se vengono gettati via i mobili. Sono molte le persone che si disfano di mobili ancora in buone condizioni. In questo modo si risparmia di comprarli.

Non usa carta igienica, ma soltanto acqua e sapone. Non ha un materasso, ma dorme su un materassino da yoga.

Sono anni che non compra vestiti o biancheria intima, continua ad usare sempre gli stessi capi.

Anche per quanto riguarda il cibo, spesso si ritrova a rovistare nei cassonetti. O a partecipare a concorsi online per i buoni spesa!

Si offre spesso volontaria per i studi medici, testando medicine, vaccini ma anche prodotti cosmetici. E si sposta soltanto con la metropolitana.

Kate Hashimoto è un’impiegata con un normalissimo stipendio, ma allora perché vive spendendo massimo 200 dollari al mese? È semplicemente molto molto tirchia!

Ha raccontato di essere riuscita a mettere da parte migliaia di dollari negli anni. Ha scelto di vivere sempre al di sotto delle sue possibilità, dopo che si è ritrovata senza lavoro diverso tempo fa. Anche se adesso le cose vanno bene, continua a vivere come se ci fosse la possibilità che venga licenziata in qualsiasi momento.