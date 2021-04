Un sedicenne spende migliaia di dollari per aumentare eccessivamente il volume delle sue labbra

Al giorno d’oggi sono moltissime le persone che ricorrono alla chirurgia estetica per modificare il proprio aspetto e renderlo in qualche modo migliore. Inoltre, sono moltissimi coloro che nel tempo diventano dipendenti dai ritocchi estetici, per i quali rappresentano una vera e propria ossessione. Tra questi, raccontiamo la storia del sedicenne James Holt che ha speso migliaia di sterline per aumentare il volume delle sue labbra.

La sua storia inizia quando, non contento del suo aspetto fisico e in particolar modo delle sue labbra naturali, ha deciso di ricorrere alla chirurgia per aumentarne il volume. Fin qui nulla di strano, se non per il fatto che con il passare del tempo questa suo desiderio di volere delle labbra carnose si è trasformato in una vera e propria ossessione.

E l’ossessione molto spesso non ci fa rendere conto dei costi che prevedono i nostri desideri. Infatti, James Holt ha ammesso di aver speso più di 16 mila euro per cambiare l’aspetto del suo volto. Ovviamente, la sua ossessione ha fatto scattare l’allarme da parte di alcuni medici i quali hanno informato il 16enne di tutti i rischi a cui sarebbe andato incontro.

E nonostante alcune complicazioni che si sono presentate nella trasformazione del suo volto, il giovane di Manchester è determinato nel continuare ad aumentare ancora di più il volume delle sue labbra. Ma le labbra non rappresentano l’unica ossessione del giovane. Infatti, James ha subìto anche un intervento al naso, alle guance ed ha anche delle protesi nel sedere.