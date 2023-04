A soi 4 anni, la piccola Addy ha scoperto una diagbosi terribile, che non le ha lasciato scampo. È morta dopo l'ultimo saluto di Jackson

Questa è la foto che è diventata virale sui social. Commovente e straziante, mostra due bambini che si salutano per l’ultima volta. Addy ha scoperto di avere un brutto male a soli 4 anni. La famiglia era sotto choc dopo quella diagnosi, ma colui che ne ha sofferto di più è stato il suo fratellino maggiore, il suo compagno di giochi e complice di vita.

A scattare la straziante immagine, è stato il genitore Matt Sooter. Ha ripreso l’ultimo saluto tra fratello e sorella, prima che Addy si spegnesse per sempre.

Un bambino non dovrebbe dover dire addio alla sua complice, alla sua compagna di giochi, alla sua migliore amica, alla sua sorellina. Voglio che veniate a conoscenza di questa malattia, perché la consapevolezza è troppo poca.

La vita di questa famiglia è cambiata per sempre nel 2016, quando i medici hanno informato la mamma e il padre della terribile diagnosi della loro Addy. La piccola aveva un glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG). Si tratta di un raro tumore che parte dal tronco cerebrale.

Le condizioni della bimba di 4 anni sono peggiorate rapidamente. Non riusciva a mangiare e deglutire. È rimasta mesi ricoverata in ospedale, trascorrendo la maggior parte delle giornate a dormire.

Quando hanno capito che ormai non le rimaneva più tempo, i suoi genitori hanno permesso al fratellino Jackson di salutarla per l’ultima volta. Dopo quella buonanotte, affettuosa e commovente, Addy si è spenta per sempre. Forse aveva bisogno proprio di quell’ultimo addio, prima di trovare la pace.