Una storia che ha dell’incredibile è quella che abbiamo deciso di raccontarvi oggi. La protagonista è una ragazza di 22 anni, chiamata Chloe-Leigh Todd, al quale il medico aveva diagnosticato una tonsillite, ma che da una ricerca su internet, ha scoperto essere qualcosa di più grave.

Una storia che è diventata in fretta virale e che ovviamente, ha portato a pareri contrastanti nelle persone. In tanti non riuscivano proprio a credere a ciò che stava accadendo.

Chloe vive in Inghilterra. Circa 2 anni fa iniziato a stare male, con sintomi come sudorazione notturna, strani lividi, vomiti ed anche perdita di peso. Credeva fosse momentanea, ma con il passare del tempo la situazione non migliorava.

Per questo motivo si è recata da un medico, che dopo un controllo di routine, le ha diagnosticato una tonsillite, dandole anche una cura. Tuttavia, con il passare dei giorni la situazione non migliorava affatto.

Per questo motivo la ragazza, ha deciso di scrivere su Google i sintomi e come primo risultato, ha scoperto qualcosa di straziante. È emerso che in realtà era affetta da leucemia, un brutto male che è diventato ormai molto diffuso.

Chloe è tornata dal medico e gli ha detto tutto. Così per sicurezza, l’hanno sottoposta a nuovi esami e dai risultati di queste analisi, hanno scoperto che in realtà aveva ragione.

Come Chloe-Leigh Todd ha sconfitto quel brutto male

Vista la situazione molto grave, i dottori erano convinti che non le rimanevano poche settimane per vivere. Però la giovane non voleva mollare. Per questo ha iniziato subito le chemioterapia e ha avuto anche un trapianto di midollo.

Ora sono passati ben 2 lunghi anni dalla triste scoperte. Ovviamente la sua lotta non è ancora conclusa, poiché ha avuto dei problemi causati proprio dal trapianto.

Tuttavia, Chloe si dice felice, perché nonostante tutto sa di aver fatto di tutto. In questi ultimi mesi ha avuto anche la gioia di diventare madre di una bimba e si dice soddisfatta della sua vita. In tanti hanno criticato la sua storia, ma ovviamente lei è contenta di aver fatto quella ricerca.