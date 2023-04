Un gravissimo lutto è quello che ha colpito la piccola comunità di Dasà. Purtroppo il piccolo Giuseppe Bruni ha perso la vita a soli 4 anni, dopo che i genitori lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, per una febbre molto alta e le convulsioni.

A dare la triste notizia sui social, ci hanno pensato sia il sindaco del comune ed anche il parroco della chiesa locale. Sono tutti sconvolti da questa perdita così improvvisa e straziante.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale Gazzetta del Sud Online, i fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 aprile. Precisamente nel piccolo comune di Dasà, che si trova nella provincia di Vibo Valencia.

Il bambino da ciò che hanno scritto i quotidiani, non aveva patologie pregresse, ma da alcuni giorni aveva una febbre molto alta. La situazione in un primo momento sembrava essere fuori controllo.

Tuttavia, nella serata di venerdì ha accusato le convulsioni. Di conseguenza i suoi genitori si sono subito allarmati e lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino. Però è proprio qui, che poche ore dopo, i medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Auguriamo solo a te piccolo Giuseppe, di riposare in pace e speriamo che tu possa dare conforto, con il tempo, ai tuoi familiari ed a tutti noi, che di certo non ti dimenticheremo mai.

Notizie del genere non dovrebbero mai essere date: oggi la nostra comunità è in lutto. Accettare la prematura dipartita di un bambino di 4 anni è impossibile, consolare la famiglia è infattibile.

Con queste parole il sindaco Raffaele Scaturchio ha voluto annunciare la triste notizia sui social. Invece, il parroco don Bernardino Comerci, in un messaggio sul web ha voluto scrivere:

‘Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare.’ Solo il pensare che il piccolo Giuseppe Bruni stia giocando felice in questo prato verde, insieme alla mamma del cielo, agli angeli ed ai santi, ci può consolare in questo momento di dolore che oggi ci ha atteso al risveglio. Alla mamma, al papà, ai suoi fratellini ed a tutti i suoi familiari va il nostro abbraccio fraterno e la nostra preghiera.