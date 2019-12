L’Italia solidale. A Milano arriva il panettone sospeso Un’altra iniziativa che ci rende orgogliosi del nostro Paese. A Milano, il panettone è sospeso

Sulla scia delle iniziative che inorgogliscono il nostro Paese, a Milano arriva il panettone sospeso, un progetto che regala il dolce tipico delle feste alle famiglie meno fortunate.

Dopo il caffè sospeso di Napoli e l’iniziativa della città dedicata anche i giocattoli, Milano ha deciso di prendere esempio dalla città partenopea per garantire un Natale Speciale a tutti.

Il Panettone Sospeso 2019

A Milano arriva il panettone sospeso perché tutti hanno il diritto di vivere la magia del Natale. Da questo presupposto è nata l’Associazione Panettone Sospeso ETS, organizzazione no profit che ha il compito di raccogliere e donare i panettoni alle persone meno fortunate durante il periodo di Natale.

Il panettone, da sempre considerato simbolo della tradizione italiana natalizia, non manca mai sulle nostre tavole nei giorni di festa. Questo dolce infatti oltre ad evocare il Natale ricorda i valori della famiglia e il calore di trascorrere del tempo con i propri affetti. Partendo da questo presupposto è nata l’iniziativa del panettone sospeso a Milano, il prodotto già pagato verrà offerto a tutte le persone che stanno vivendo un momento di difficoltà.

Le migliori pasticcerie di Milano, unite

Un piccolo gesto può davvero rendere il Natale magico, soprattutto per chi è meno fortunato o sta vivendo un periodo di difficoltà.

Esattamente come è avvenuto con il progetto del giocattolo sospeso di Napoli, dove chiunque ha possibilità può regalare un giocattolo da mettere sotto l’albero ai bambini meno fortunati, la stessa cosa avviene a Milano con il panettone.

Il progetto è portato avanti dall’Associazione Panettone Sospeso ETS che ha raggruppato le migliori pasticcerie milanesi all’interno delle quali acquistare panettoni artigianali che poi andranno in dono alle persone in stato di indigenza.

Il panettone in questo caso diventa un piccolo gesto per colmare un grande bisogno e stringersi attorno alle persone in difficoltà facendole sentire meno sole soprattutto durante i giorni di festa.

Come avviene la raccolta dei panettoni

Esattamente come la tradizione partenopea del caffè sospeso, la raccolta dei panettoni avviene in maniera analoga. Dal 7 al 22 Dicembre è possibile recarsi presso le pasticcerie associate e pagare un panettone che verrà poi donato alle persone accolte a Casa Jannacci, Casa Dell’Accoglienza del Comune di Milano.

Le pasticcerie aderenti hanno deciso di aggiungere un panettone ad ogni acquisto raddoppiando così la donazione effettiva.