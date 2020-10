Indignazione per Luca Argentero e Cristina Marino. Da poco genitori della piccola Nina, i due attori hanno espresso la loro rabbia dopo che due note riviste di gossip hanno pubblicato il volto della loro bambina. In una serie di storie su Instagram, hanno accusato i direttori dei due giornali, di aver invaso la loro privacy e di non aver permesso loro di scegliere come e quando mostrare Nina al mondo.

Come sapete non parliamo molto in coppia ma ci tenevamo a condividere con voi un accaduto molto spiacevole che ci porta ad essere schifati ed indignati. Sono due aggettivi forti, ma sono realmente le sensazioni che proviamo.

Parliamo del fatto che Nina ancora una volta, è stata pubblicata in maniera molto esposta su un giornale.

Dopo le parole di mamma Cristina, è intervenuto anche papà Luca. Il famoso attore ha spiegato che la scorsa settimana la figlia è stata pubblicata su una rivista e questa settimana su un’altra.

Avevamo deciso di evitare a Nina un’esposizione pubblica. Soprattutto avevamo deciso di fare quel che c⁕⁕⁕⁕ ci pare.

Cristina e Luca, da mamma e padre, si sentono legittimati a fare ciò che è giusto per la loro bambina. Ma, invece, qualcun altro si è permesso di decidere per loro e di mostrare il volto di Nina.

Luca Argentero e Cristina Marino presentano Nina

Dopo aver fatto intendere che procederanno per vie legali, hanno deciso, in diretta Instagram, di far vedere al mondo la loro bellissima bambina:

