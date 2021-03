La ragazza nelle foto si chiama Lyndsey Hoover ed ha 23 anni. Durante l’infanzia ha iniziato ad instaurare un rapporto insano con il cibo e a soffocare ogni dolore con le “schifezze”. Era arrivata a pesare ben 146 chilogrammi.

Nonostante il disagio che l’accompagnava quotidianamente, Lyndsey ha trovato l’amore e alla fine ha vissuto il giorno che ogni donna sogna, quello del suo matrimonio.

Tutto era perfetto, tranne una cosa: lei. Vedeva gli invitati che la fissavano e che facevano battutine sul suo aspetto. “Sembra una bomboniera”, “Guardate quanto è goffa”.

Da quel momento, la 23enne ha promesso a se stessa che avrebbe cambiato il suo stile di vita. Oggi, Lyndsey Hoover è madre di quattro figli e sembra un’altra persona.

Negli anni ha seguito una dieta ferrea ed ha imparato a praticare l’attività sportiva. Ha raggiunto un peso di 60 kg ed è fiera di se stessa. Le è rimasto un unico disagio, che cerca di nascondere comprando i jeans due taglie più grandi: la pelle in eccesso. Il suo scopo, adesso, è quello di sottoporsi ad un intervento per la rimozione.

Peso 60 chilogrammi e quando esco di casa non sento più il bisogno di dovermi giustificare per il mio aspetto. Vado in spiaggia, indosso il bikini. Gesti che fino a poco fa mi sembravano impossibili da realizzare. Sono orgogliosa della mia storia. Mi sento bella come non mai e sento di aver iniziato una nuova e bellissima vita.

Lyndsey Hoover ha voluto raccontare sul web la sua storia, con la speranza di dimostrare a tutte le donne in una situazione come la sua, che tutto è possibile. Basta volerlo, basta avere forza di volontà, per raggiungere ogni obiettivo. Si sentiva grassa e tutta la sua vita girava intorno a ciò che le persone pensavano di lei. Oggi, questa ragazza riesce a socializzare, ad essere se stessa e a sorridere.