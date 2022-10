Questa è la storia virale di una madre che si è fatta tatuare il nome di suo figlio, ma si è poi accorta di un errore assurdo. La sua ironia ha divertito il mondo intero e i commenti degli utenti non hanno tardato ad arrivare.

La donna ha pubblicato quanto accaduto su TikTok. Ha deciso di tatuarsi il nome del suo bambino, così ha preso appuntamento con un tatuatore. Voleva incidere sulla sua pelle il nome della persona più importante della sua vita e invece oggi si ritrova con un “errore indelebile“.

Ha scelto come posto il braccio, ha scelto lo stile della scritta e poi si è affidata nelle mani di un esperto. Non vedeva l’ora di vedere “Michael” inciso per sempre sulla sua pelle.

Tutto è proseguito per il meglio, la scelta, gli stampini della giusta misura, lo stencil, il tatuaggio e il pagamento. Una volta a casa però, la madre si è accorta dell’errore. Il tatuatore aveva inciso sul suo braccio il nome “Micheal” al posto di “Michael”. Una a e una e invertita, un nome quasi identico, ma ben diverso da quello del suo bambino!

Così ha raccontato tutto sui social e il suo video ha presto fatto il giro del mondo!

È scritto male. Ora immagina di farti tatuare addosso i nomi dei tuoi figli… Dopo aver guardato tutti gli stampini, dopo aver scelto la misura giusta, non ti rendi conto che è scritto male. Mettono lo stencil e ancora non lo vedi c***o. Ti fanno il tatuaggio e tu ancora non lo vedi.

I commenti degli utenti non si sono fatti attendere. C’è chi ha criticato il tatuatore e le ha consigliato di coprirlo o cancellarlo con il laser e chi, in modo ironico, le ha suggerito delle soluzioni alternative, come quella di cambiare direttamente il nome del figlio all’anagrafe!