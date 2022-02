Ha solo 29 anni, ha già vinto due volte il Festival di Sanremo e, musicalmente parlando, è una vera e propria star non solo italiana, ma si può tranquillamente dire mondiale. Nella foto che vi mostriamo oggi era solo un bambino, ma oggi Mahmood di strada ne ha fatta molta ed è cambiato tanto. Leggi di seguito per scoprire la sua storia.

Sono passate circa due settimane dalla fine della 72esima edizione del Festival canoro più importante e prestigioso d’Italia, quello di Sanremo. Festival che ha visto trionfare, davanti ad Elisa e Gianni Morandi, due giovani ma già affermatissimi cantanti italiani: Blanco e Mahmood. Gli stessi che a marzo prossimo rappresenteranno il nostro paese all’Eurovision Song Contest.

Per Mahmood non è la prima vittoria al Festival. Nel 2019, infatti, aveva già vinto la kermesse, a sorpresa, con il suo brano “Soldi“.

Il suo successo ormai è totale e non si limita solo ai confini italiani. Tuttavia lui ha solo 29 anni e da quando era piccolo come nella foto che vi mostriamo oggi, non è passato poi così tanto tempo.

La vita e la carriera di Mahmood

Mahmood, nome d’arte di Alessandro Mahmoud, è nato a Milano il 12 settembre del 1992, da madre sarda e padre egiziano. Quest’ultimo, come lo stesso cantante racconta nella sua canzone “Soldi”, non è mai stato molto presente nella sua vita.

La sua passione per il canto è nata quando era veramente piccolo. Passione che è sempre stata accompagnata da un talento straordinario e da una voce molto particolare.

La prima apparizione sotto la luce dei riflettori è arrivata nel 2012, quando ha partecipato alla sesta edizione di X Factor. Esperienza, quella, non particolarmente fortunata per lui.

Il primo album degno di nota lo ha pubblicato nel 2018. Il titolo era “Gioventù bruciata”. Con l’omonimo brano ha partecipato al Festival di Sanremo giovani nello stesso anno, vincendolo.

L’anno successivo partecipa alla kermesse con la canzone “Soldi” e, come tutti sanno, ha vinto davanti al cantautore romano Ultimo.

Lo stesso anno rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest, piazzandosi al secondo posto. Quest’anno, con l’amico e collega Blanco, potrà cercare un riscatto che sembrerebbe del tutto meritato.