La storia di questa mamma è diventata virale sul web. Darian Depreta stava giocando con la sua bambina, come faceva sempre, quando ha notato una strana macchia marrone/nera sul suo palato. Preoccupata e come avrebbe fatto ogni genitore, ha subito fissato un appuntamento con il pediatra.

Ho provato a pulirla, per vedere se era qualcosa che potevo rimuovere, ma non si toglieva.

Il giorno successivo, la mamma si è recata dal medico con la sua bambina e dopo la visita nessuno nello studio è riuscito a capire di cosa potesse trattarsi. Un’infermiera ha anche provato a pulire la macchia, ma non andava via. Alla fine hanno pensato che potesse essere una voglia, che la donna non aveva mai notato prima. Ma Depreta non era convinta, così ha deciso di farla visitare da un’altra dottoressa. Quest’ultima è riuscita a capire la verità. Non era assolutamente nulla di allarmante. La piccolina si era incollata al palato, con la lingua, un pezzetto di cartone. È bastato raschiare un po’ di più per tirarlo fuori.

Ho pianto e poi riso, pianto e poi riso, per un sacco di tempo mentre la dottoressa mi guardava. Ho pensato mi stesse prendendo per pazza, ma lei aveva capito che le mie preoccupazioni erano più che giuste. Anzi, mi ha rassicurata, dicendomi che mia figlia sarebbe anche potuta soffocare se quel pezzetto di cartone non si fosse incollato al palato.

Il post di questa madre è diventato virale e fatto il giro del mondo in poco tempo. In tanti le hanno inviato la propria comprensione, altri si sono davvero divertiti nel leggere la sua storia. Ma Depreta ha voluto raccontare tutto sul web, anche per mettere in guardia tanti genitori sul pericolo dei cartoni nei bambini così piccoli. Fortunatamente sua figlia non ha riportato gravi conseguenze, ma le cose sarebbero potute andare in modo ben diverso.