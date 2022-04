Oggi lo conosciamo come uno dei calciatori italiani più forti in circolazione. Di ruolo centrocampista, Manuel Locatelli, a soli 23 anni, è già diventato campione d’Europa con la maglia della nazionale italiana. In questa foto, pubblicata da suo fratello Mattia, era però solo un bambino. Lo avevate riconosciuto?

Quella del 2021 è stata senza dubbio l’estate migliore della vita di Manuel Locatelli. Sono due gli avvenimenti che l’hanno resa tale. Il primo è senza dubbio la vittoria del campionato europeo con la maglia azzurra della nazionale guidata da Roberto Mancini.

Il secondo è legato al suo trasferimento alla Juventus, squadra che lui tifa fin da bambino e che adesso lo vede vestire la gloriosa maglia bianconera.

A testimonianza di quanto questo amore tra il calciatore e la Juve sia profondo e in un certo senso antico, c’è una foto che è circolata sui social ad agosto scorso.

Nell’istantanea scattata nel 2003, quando la Juventus guidata da Lippi conquistava il suo 27esimo scudetto, si vede un piccolo Manuel, che aveva circa 5 anni e che indossava raggiante la maglia bianconera della squadra torinese.

Mattia Locatelli ha pubblicato la foto d’infanzia di suo fratello, taggandolo e aggiungendo in didascalia un messaggio semplice ma molto significativo: “Buona fortuna fratello, finalmente bianconero“.

Nei commenti era arrivata puntuale la risposta di Manuel:

Il nostro sogno, dalla cameretta all’Allianz. Insieme.

Vita e carriera di Manuel Locatelli

Credit: mattia.locatelli – Instagram

Manuel Locatelli è nato a Lecco l’8 gennaio del 1998 ed è un calciatore italiano, centrocampista della Juventus e della nazionale italiana.

Nel 2004 è entrato a far parte del settore giovanile dell’Atalanta e nel 2009 in quello del Milan, quando aveva solo 11 anni. Il suo esordio nella prima squadra rossonera arriva nel 2015, a soli 17 anni. Ironia della sorte, il suo primo gol in serie A lo ha segnato proprio contro quella che sarebbe diventata in seguito la sua squadra, la Juventus.

Nel 2018 viene acquistato dal Sassuolo, squadra di cui diventa perno fondamentale e che gli permette di entrare nel giro della nazionale maggiore.

Nell’estate del 2021 viene acquistato a titolo definitivo dalla Juventus e attualmente veste la maglia numero 27.

Sentimentalmente è legato a Thessa Lacovich dal 2018 e ben presto i due convoleranno a nozze.