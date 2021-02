Tradisce il marito per mesi andando con l’amante nella camera d’albergo in cui aveva festeggiato le nozze: la sorprendente decisione del marito a Live-Non è la D’Urso

Nella giornata più romantica dell’anno, si è festeggiato l’amore a Live-Non è la D’Urso in maniera molto particolare. Ospiti della trasmissione sono stati Gianluca e Grazia. I due sono noti per il video pubblicato da Gianluca sui social in cui ha sorpreso la moglie insieme all’amante. Oggi, però, sembra che tra i due sia tornato il sereno.

Puntata molto particolare quella andata in onda ieri sera a Live-Non è la D’Urso. La padrona di casa, infatti, ha deciso di festeggiare il giorno di San Valentino in modo del tutto particolare. Si è parlato a lungo di tradimenti e tra questi si è ricordato un episodio noto ai molti amanti del gossip.

La brutta vicenda riguarda una coppia non appartenente al mondo dello spettacolo ma che è diventata famosa per caso. Infatti, tutti ricorderanno la coppia dell’Hotel Eufemia, a Palermo. Gianluca e Grazia, rispettivamente marito e moglie, hanno attraversato un brutto periodo a causa del tradimento di Grazie nei confronti del marito.

I due sono entrati in puntata mano nella mano e hanno dichiarato sin da subito il fatto di aver chiarito. Queste sono state le loro parole iniziali:

Abbiamo fatto pace, assolutamente.

Gianluca, sposato con Grazia da ben 10 anni. ha poi spiegato il motivo del perdono verso sua moglie. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Chi non ha peccato scagli la prima pietra e chi ha la coscienza pulita si passi una mano nel petto. Nasciamo tutti peccatori. Con questo non voglio dire che l’ho tradita. Avevo avuto dei sospetti perché in determinati giorni della settimana mia moglie andava vestita in una certa maniera, per uscire con lui. Inoltre, io avevo il numero di lui. Stavo tutta la mattinata a guardare online lui e online lei.

E continuando con il suo racconto afferma:

Se è vero amore, è vero amore e basta. Non l’ho perdonata subito, prima ho voluto vedere un reale pentimento da parte sua.

Ma in questa storia diventata virale c’è un dettaglio shock. Infatti, l’Hotel Eufemia, luogo dei vari incontri tra Grazia e il suo amante, è stato lo stesso albergo in cui Gianluca e sua moglie avevano trascorso la loro prima notte di nozze. Grazia ha comunque giurato davanti a tutti che non succederà mai più. Tutto è bene quel che finisce bene.