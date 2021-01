Belen Rodriguez incinta? I follower notano un dettaglio inequivocabile nella foto che rafforza questa ipotesi

Sicuramente uno dei gossip del momento quello della presunta gravidanza di Belen Rodriguez. Dopo che è stata divulgata la notizia bomba, si sono susseguiti vari rumors che hanno confermato la verità della notizia, nonostante non sia ancora arrivata una conferma da parte dei diretti interessati. Ed oggi spunta un dettaglio inequivocabile che rafforzerebbe ancora di più l’ipotesi che Belen Rodriguez sia incinta.

Da giorni ormai non si fa che parlare della presunta gravidanza di Belen Rodriguez. La showgirl dopo la fine definitiva del matrimonio con il ballerino Stefano de Martino, ha ritrovato la serenità accanto al compagno hair stylist Antonio Spinalbese.

Nonostante non sia ancora arrivata una conferma da parte della coppia, sono moltissimi gli indizi i quali fanno pensare che la notizia sulla presunta gravidanza della showgirl sia assolutamente vera.

L’ultimo dettaglio che non è passato di certo inosservato agli occhi dei suoi fan sembra essere un braccialetto antinausea. Infatti, in una delle tante Instagram stories pubblicale dalla conduttrice di Tu Si Que Vales, ce n’è una in cui la donna si è inquadrata riflessa nello specchio. E qui molti hanno osservato un dettaglio importante. Infatti, nei video postati su Instagram, si può notare la presenza sul polso di Belen di un bracciale antinausea a conferma quindi della sua seconda gravidanza.

Dal momento che la coppia Rodriguez-Spinalbese non rilasciato alcuna dichiarazione riguardo la questione, nulla è certo. Tuttavia i moltissimi followers della showgirl hanno visto nell’oggetto una conferma della dolce attesa da parte della conduttrice.

Come funziona il bracciale antinausea

Conoscete il meccanismo di funzionamento del bracciale antinausea? Il suo meccanismo di funzionamento è rappresentato da una pressione che viene sfruttata su un punto preciso nel polso per alleviare la sensazione della nausea. Non presenta effetti collaterali, dal momento che funziona secondo un principio meccanico e non rilascia sostante attive.