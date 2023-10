“Morirò entro due anni”, ma lui la sposa lo stesso. Una storia d’amore bellissima, con un finale che nessuno si aspettava

Questa bellissima storia d’amore arriva dall’estero, ma si è già diffusa in tutto il mondo attraverso i social network. Greg e Trenna si sono conosciuti per caso e il primo appuntamento in un ristorante indiano ha cambiato per sempre la vita di entrambi.

Forse non avrebbe dovuto recarsi a cena con quell’uomo, Trenna continuava a pensare e ripensare a quell’appuntamento. Alla fine però, ha deciso di incontrarsi con Greg e di essere sincera sin dall’inizio. Lui di certo non si aspettava quelle parole ad un primo appuntamento con una donna bellissima che aveva appena conosciuto.

Mentre stavano cenando nel ristorante indiano, la donna gli ha confessato la sua situazione, senza riflettere sulle conseguenze, senza preoccuparsi se fosse il momento giusto. Ha guardato Greg negli occhi e gli ha rivelato che nel giro di due anni sarebbe morta.

L’uomo è rimasto a fissarla per un po’, in silenzio e poi ha continuato quella cena come se lei non gli avesse detto nulla. L’ha amata sin da primo istante e dopo un anno l’ha sposata. Oggi Trenna non c’è più e Greg ha voluto omaggiare la sua memoria, creando un sito web e raccontando la loro bellissima storia d’amore.

Avevo visto Trenna un paio di volte tramite amici in comune. Lei era una fumatrice e io avevo la barba, caratteristiche che nessuno dei due apprezzava. Poi un giorno, ci siamo ritrovati alla stessa festa, lei aveva smesso di fumare e io mi ero tagliato la barba. Abbiamo chiacchierato e qualche giorno dopo ci siamo dati appuntamento al ristorante indiano. Abbiamo iniziato a parlare delle nostre famiglie e in quel momento la mia vita è cambiata per sempre.

Trenna ha rivelato a Greg che soffriva di una malattia genetica chiamata Sindrome di Marfan.

Mi ha detto che l’aveva anche sua madre, morta quando aveva solo due anni. Suo padre non è stato in grado di prendersi cura dei suoi figli ed è morto pochi anni dopo. Trenna a soli 13 anni si è ritrovata in un istituto. Tutti le dicevano che con la malattia non avrebbe mai avuto un futuro, una famiglia o un marito. Sin da ragazzina ha vissuto con quella spada di Democle sulla testa. Mi ha detto che entro due anni sarebbe morta e per questo non voleva una relazione seria. Non era arrabbiata e non voleva farmi pena, voleva solo dirmi le cose come stavano. Ho capito subito che volevo passare con lei tutto il tempo che le rimaneva.

Greg è riuscito ad entrare nel cuore di Trenna e a farsi sposare. Dopo pochi mesi dalle nozze ha quasi rischiato di perdere la vita, ma grazie ai progressi della medicina e al trapianto, è riuscita a sopravvivere fino a 63 anni. Per 30 anni sono stati sposati e si sono amati giorno dopo giorno.