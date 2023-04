Una notizia straziante è quella che sta circolando sul web in queste ultime ore. Purtroppo la piccola Ludovica Burti non ce l’ha fatta, si è spenta ad appena 10 mesi, dopo un lunga lotta contro un brutto male, con il quale ha lottato con grande forza e coraggio.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che purtroppo stanno vivendo al momento i suoi familiari, che speravano in realtà in un miracolo.

La piccola Ludovica aveva solamente 10 mesi e con i genitori ed il fratello più grande, viveva nel comune di Villa Bartolomea, in provincia di Verona. Nei suoi primi mesi di vita sembrava stare bene.

Tuttavia, a gennaio di quest’anno a causa di alcuni problemi di salute, i medici l’hanno sottoposta a dei controlli di routine. Però è proprio dai risultati di alcune analisi, che i dottori ed anche i suoi cari hanno fatto una straziante scoperta.

Purtroppo la piccola Ludovica, era affetta da una forma molto rara di leucemia. Vista la gravità dei fatti da ciò che riporta il quotidiano locale L’Arena, i medici l’hanno sottoposta sin da subito a ben tre cicli di chemioterapia.

Il personale ospedaliero era anche riuscito a trovare un donatore adatto a lei ed il trapianto, era in programma proprio per questo giugno.

Il decesso della piccola Ludovica Burti dopo un peggioramento

Purtroppo però, in questi ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate drasticamente. Ha iniziato ad avere dei problemi al fegato ed ha avuto anche un’emorragia cerebrale.

Alla fine nella mattina di domenica 16 aprile, la bambina di soli 10 mesi, ha esalato il suo ultimo respiro, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi le voleva bene.

In queste ore sono davvero tante le persone che sui social, stanno scrivendo dei messaggi, sia per lei che per i suoi cari. Per tutti loro sono giorni di grande tristezza, la famiglia sperava in un destino totalmente diverso per la loro bimba.