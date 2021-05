Se non ne avete mai sentito parlare, dovete sapere che per mudra si intendono i gesti delle mani. Generalmente tali gesti vengono utilizzati per la ricerca dell’equilibrio tra mente, corpo e spirito. Originari dell’India, i mudra possono apportare al corpo numerosi benefici. Scopriamo meglio di che cosa si tratta,

Al giorno d’oggi è normale come i ritmi della nostra vita ci conducano ad una continua condizione di stress. Lo stress, d’altronde, può essere la causa dell’insorgenza di effetti negativi per il nostro organismo dunque è cosa buona liberarcene. Avete mai pensato di praticare dello yoga? Tutti sapranno che lo yoga è una disciplina che aiuta nel raggiungimento di benefici per il nostro corpo.

I mudra, molto praticati nello yoga, possono essere molto d’aiuto nella ricerca dell’equilibrio tra corpo, spirito e mente, anche se non ci sono prove scientifiche a riguardo. Tuttavia, però, la comunità scientifica è senza dubbio a conoscenza del fatto che, nel nostro corpo, esistono dei punti che se toccati possono apportare benefici.

In particolar modo nel nostro corpo esistono dei punti che, se pigiati nel posto giusto, riescono a dare all’individuo una sensazione di benessere. Ad esempio, questi punti possono allievare la sensazione di nausea, vomito, vertigini e squilibri ormonali. Quindi è cosa opportuna conoscere a fondo e praticare i mudra.

Mudra, ecco tutto quello che c’è da sapere

La prima tecnica è la Gyan Mudra. In questo caso fate toccare la punta dell’indice con quella del pollice. Questo vi aiuterà a raggiungere una sensazione di entusiasmo, intraprendenza a sviluppare il pensiero creativo.

La seconda posizione è la Vaayu Mudra. In tale tecnica dovete mettere la punta dell’indice alla base del pollice. Nello stesso tempo, però, il pollice dovrà stare sulla prima falange di questo dito, esercitando una leggera pressione. Tale tecnica tranquillizzerà chi è ansioso ed è ottima per chi è aggressivo.

Un’altra tecnica importante è la Aakash Mudra. In questo caso dovrete far toccare la punta del medio con quella del pollice. I benefici? Allontana le emozioni e i benefici negativi ed è ideale per chi soffre di problemi di indigestione. Infatti, disintossica dagli scarti metabolici.