Nikki Scarnati è un’istruttrice di nuoto diventata famosa sui social, in particolare su TikTok, per i video-consigli che pubblica quotidianamente per i genitori.

Recentemente, un filmato dell’istruttrice è diventato virale ed ha attirato l’attenzione del popolo del web. Nikki Scarnati ha messo in guardia tutti i genitori sui costumi blu o celesti per i bambini. Ha chiesto loro di non comprarli perché “pericolosi”. Il motivo? È stata lei stessa a spiegarlo:

Per favore comprate solo costumi da bagno molto colorati o con colori sgargianti e i vostri figli saranno sempre al sicuro. Nel video, mia figlia indossa un costume da bagno che ho comprato in liquidazione. Guardate com’è difficile vederla sott’acqua. E ora si trova in acque calme e non con un intero gruppo di bambini che giocano, sguazzano e si divertono. Quel costume da bagno è dello stesso colore dell’ambiente.

L’istruttrice ha voluto mostrare cosa potrebbe accadere in caso di pericolo. Ha chiesto ai genitori di immaginare sua figlia, con il costume blu, in mezzo a tanti bambini. Se dovesse succedere qualcosa e si dovesse trovare in pericolo, avrebbe più difficoltà, da istruttrice, a capire cosa sta accadendo e ad intervenire. Al contrario, un costume dal colore acceso, faciliterebbe il controllo su tutti i bambini in piscina.

La reazione delle persone dopo il video di Nikki Scarnati

Il video ha raggiunto 3,7 milioni di visualizzazioni e tantissimi genitori l’hanno ringraziata per il prezioso consiglio. Tante mamme hanno commentato che non avrebbero mai pensato ad una cosa del genere e che faranno tesoro delle sue informazioni.

Non ci avrei mai pensato, grazie per l’informazione.

Riesco a malapena a vedere tua figlia. Non lascio mai che mia figlia entri o si avvicini all’acqua senza di me.

E dopo i genitori, sono arrivati anche i commenti di colleghi e bagnini, che hanno condiviso il suo pensiero:

Sono un bagnino, quello che dici è assolutamente giusto. Qualsiasi sfumatura di blu è difficile da vedere, così come qualsiasi colore pastello chiaro.