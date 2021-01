La storia di Jacob e Maxine e di come sono diventati genitori di 9 figli: non riuscivano a concepire

Questa è la storia di due innamorati, la cui vita è stata stravolta dopo l’arrivo dei figli. Jacob e Maxine Young si sono sposati nel 2016 e sono passati dal non riuscire a concepire figli, ad averne nove! Per diverso tempo, Maxine ha provato a rimanere incinta, ma ogni volta si ritrovava dinanzi ad una dolorosa delusione. Alla fine, ha iniziato a pensare alla strada dell’adozione.

Per lunghi mesi, lei e Jacob si sono documentati. Hanno seguito corsi e hanno dovuto dimostrare di essere idonei per diventare dei genitori adottivi. Un giorno, sono stati scelti per l’affidamento di 4 fratellini. Erano tanti, ma non volevano separarli. Così hanno accettato di accoglierli tutti.

Mentre cresceva i 4 bambini, Maxine sentiva ancora il desiderio di un figlio suo. Voleva provare la sensazione di sentirlo crescere dentro di se. Dopo averne parlato con suo marito, hanno deciso insieme di fare un ultimo tentativo: inseminazione intrauterina.

Nel 2018, hanno accolto tra le loro braccia il piccolo Henry. Finalmente la loro famiglia era al completo. Cinque meravigliosi figli! Ma Jacob e Maxine non avevano idea di cosa la vita aveva in serbo per loro!

La scioccante scoperta di Jacob e Maxine

Un giorno Maxine ha scoperto di avere un ritardo e per tranquillizzarsi, si è recata a fare una visita di controllo. È stato allora che ha scoperto di essere incinta e che dentro di se battevano 4 cuoricini!

Eravamo sconvolti. Quattro gemelli, com’era possibile? I medici erano titubanti e ci hanno consigliato di pensare ad una riduzione, perché le possibilità di dare alla luce 4 bambini sani, erano scarse. Ma io e Jacob abbiamo scelto di affrontare ogni rischio.

Il successivo luglio, Maxine ha dato alla luce 4 bambini completamente sani!