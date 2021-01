Vi ricordate l’influencer che fece scandalo per la sua relazione con il figliastro? Ecco che fine hanno fatto i due e come si è allargata oggi la loro famiglia

Tutti ricordano l’influencer russa Marina Balmasheva, finita in una bufera mediatica per aver reso pubblica la sua relazione con il figlio del suo ex marito. Aveva scelto di rendere pubblica la storia con il ragazzo, 14 anni più giovane di lei, pubblicando una vecchia foto che la ritraeva in sua compagnia, quando lui aveva soltanto 7 anni.

Dopo le tante critiche e il diffondersi delle loro immagini in tutto il mondo, Marina ha continuato a rimanere fedele alla sua decisione e poco tempo dopo, ha annunciato di aspettare un figlio.

Sono stanca di nascondermi. So che è presto, ma voglio che tutti lo sappiano. Nella vita tutto è possibile. Sono incinta di 4 settimane e abbiamo deciso di sposarci.

Marina Balmasheva è diventata mamma

Oggi sono passati 9 mesi dall’annuncio della nota influencer, seguita da tutto il mondo sul suo profilo Instagram e poche ore fa, ha annunciato di essere diventata mamma.

Credit: Instagram

Matrigna e figliastro hanno accolto tra le loro braccia una bambina, ma hanno scelto di non svelare il nome.

Sul profilo Instagram dell’influencer, che conta più di 500 mila follower, sono apparse diverse foto della neo-mamma e della nuova arrivata.

Marina e Vladimir oggi hanno 35 e 21 anni e oltre alla neonata, stanno crescendo altri cinque figli, che la donna aveva adottato insieme al suo ex marito.

La notorietà dell’influencer in Russia

Credit: Instagram

In Russia, Marina Balmasheva è una vera e propria star, seguita da un incredibile numero di fan e dopo lo scandalo della relazione con il figliastro, ha raggiunto grande notorietà anche in altre parti del mondo.

Credit: Instagram

Ha raccontato di aver cresciuto Vladimir come un figlio biologico, durante gli anni d’amore con l’ex marito. Quando è diventato un adolescente, tra i due è scattato qualcosa. Qualcosa che non sono riusciti a controllare. L’ex marito ha scoperto il tradimento, quando vivevano ancora sotto lo stesso tetto. Una scoperta che ha portato al loro successivo divorzio.