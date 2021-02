Oggi è senza dubbio una delle attrici italiane di maggiore successo, ma qui era solo una bimba. Avete capito di chi si tratta?

All’albo dei personaggi noti dello spettacolo che hanno pubblicato, almeno una volta nella loro vita, una loro foto di quando erano soltanto dei bambini, si è aggiunta da poco anche Claudia Pandolfi. La famosa attrice romana, nota per i suoi numerosissimi ruoli in diversi film e fiction di successo, ha mantenuto la sua bellezza e il suo caratteristico sorriso smagliante.

Credit: missipanda – Instagram

Quella di mostrarsi negli anni della propria infanzia, sembra che sia diventata una vera e propria moda, soprattutto tra i personaggi del mondo dello spettacolo.

In molti di loro, i segni del tempo e la crescita hanno comportato delle profonde differenze e cambiamenti tra quelli che erano allora e quelli che sono oggi. Questo discorso, sembra non valere affatto per la Pandolfi.

Infatti, la somiglianza tra la bambina e la splendida adulta che è oggi Claudia, è davvero incredibile.

Vita e Carriera di Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi è nata a Roma il 17 novembre del 1974. È stata legata sentimentalmente al musicista Roberto Angelini, dal quale nel 2006 ha avuto Gabriele, il suo primo figlio.

Successivamente si è legata prima all’attore e cantante Marco Cocci e poi, dal 2014, con il suo attuale compagno, il produttore Marco De Angelis. Da De Angelis, nel 2016, ha avuto il suo secondo bambino, il piccolo Tito.

Ha una sorella, che si chiama Enrica e che posa con lei da appena nata nelle foto di cui sopra.

La prima apparizione nel mondo dello spettacolo avviene nel 1991, quando approda alle selezioni finali di Miss Italia. Lì viene notata dal grande Michele Placido, che le offre una parte in uno dei suoi film. Film che le farà da trampolino di lancio nello star system italiano.

Dal 1992 ad oggi, Claudia Pandolfi ha preso parte e recitato in 30 film. Degni di nota sono Ovosodo di Paolo Virzì, Auguri Professore di Riccardo Milani e Se Son Rose di Leonardo Pieraccioni.

In ambito televisivo, ha recitato in oltre 25 fiction di grande successo. Quelle che senza dubbio l’hanno resa più famosa, sono Un Medico in Famiglia, Distretto di Polizia e Nassiryia – Per non Dimenticare, nella quale ha affiancato Raoul Bova.