Oggi è uno dei volti più noti della televisione italiana, ma qui era solo un bambino. Avete capito di chi si tratta?

Tra i personaggi noti e non, quella di pubblicare sui propri account social le foto di quando si era soltanto dei bambini, è diventata una vera e propria moda. Quasi nessuno si sottrae nel mostrarsi nei propri momenti d’infanzia. Questa volta, ad accettare la sfida social, è stato il noto chef e volto noto televisivo Alessandro Borghese.

La pubblicazione della foto risale a qualche mese fa, quando i bambini e i ragazzi di tutta Italia stavano per tornare sui banchi di scuola.

Oggi Alessandro porta gli occhiali, gli è cresciuta la barba e ha un taglio di capelli molto diverso, il che potrebbe aver reso molto difficile riconoscerlo guardando questa foto della sua prima adolescenza. Ma gli sguardi più attenti, avranno capito sicuramente che si trattasse di lui.

Nella didascalia della foto, molto probabilmente tratta da un annuario scolastico, o comunque che lo ritrae negli anni in cui frequentava gli studi, il famoso chef aveva colto l’occasione per augurare a tutti gli studenti un buon anno scolastico.

La carriera di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese è nato a San Francisco, negli Stati Uniti, il 19 novembre del 1976, da Luigi Borghese, imprenditore napoletano e la famosa attrice Barbara Bouchet.

Dopo essersi diplomato alla American Overseas School of Rome, lavora come cuoco sulle navi da crociera per tre anni. Tornato sulla terra ferma, continua a cucinare in diversi ristoranti di Londra, San Francisco e Parigi, prima di tornare in Italia e affrontare un corso da sommelier.

Dopo un’ulteriore esperienza lavorativa a New York, torna in Italia. Qui, prima lavora come cuoco in diversi ristoranti di Milano e Roma, poi allarga le sue attività anche nei campi di consulenza, pubblicità ed editoria.

Il suo esordio in televisione è datato nell’anno 2005. In collaborazione con Magnolia, conduce il suo primo programma a tema culinario, Cortesie per gli ospiti.

Dal 2015 presenta il noto programma reality di Sky “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti“.

Sposato dal 2009 con Wilma Oliverio, è anche papà di due bambine di nome Alexandra e Arizona.