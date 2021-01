Oggi ha 40 anni ed è uno dei conduttori più amati d’Italia, ma qui era soltanto un bambino. Avete capito chi è?

Oggi è un papà responsabile, un marito meraviglioso, un brillante conduttore radiofonico e televisivo e un uomo di spettacolo a tutto tondo. Ma in queste foto, pubblicate da lui stesso sul proprio profilo Instagram in diverse occasioni, Alessandro Cattelan era solamente un bambino, lo avevate riconosciuto?

Credit: alecattelan – Instagram

Cattelan inizia ad essere uno di quei personaggi noti dello spettacolo che non hanno bisogno di molte presentazioni. Quando non è in Tv o in Radio, si diletta spesso e volentieri a curare i propri profili social, aggiornandoli costantemente anche con dei momenti di vita privata.

Non è mancata occasione perché lui caricasse dei teneri scatti che lo ritraggono ben prima di diventare un amatissimo presentatore e show man. Quando era soltanto un bambino, insomma. L’ultimo in ordine cronologico, è stato pubblicato in occasione della festa della mamma. Un post, due foto e le due donne più importanti della sua vita: sua mamma e quella che invece è la mamma delle sue due splendide bambine.

Credit: alecattelan – Instagram

Qualche settimana prima, invece, aveva pubblicato una serie di fotografie che gli furono scattate in occasione della sua partecipazione al cast dello Zecchino D’Oro. Correva l’anno 1987, lui aveva soltanto 7 anni, eppure era già ben visibile il suo sguardo malandrino e intelligente. Brillantezza e simpatia che si è evoluta negli anni e che ritroviamo anche nella didascalia dello stesso post:

Il mio esordio da giudice di talent allo Zecchino D’Oro nell’87. Quindi, giudici di tutti i talent non fate tanto i fighi che io giudicavo già since the 80’s.

Alessandro Cattelan e l’addio a X Factor

Alessandro Cattelan ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo nel 2001 sull’emittente All Music. Da lì è partita una costante ascesa, fino ad arrivare ad essere uno dei volti di punta di Sky.

Oltre al suo programma “E poi c’è Cattelan“, ciò che lo porta al grande successo è il suo ruolo da conduttore e capitano del noto talent show canoro X Factor. Programma che ha plasmato a sua immagine e somiglianza e che ha guidato impeccabilmente per 10 stagioni consecutive.

Credit video: X Factor Italia – YouTube

Lo scorso 16 dicembre si è svolta la finale dell’edizione di quest’anno. Poco prima di annunciare chi fosse il vincitore della tredicesima edizione, Alessandro ha annunciato che, dall’anno appena cominciato, non sarà più lui a condurre X Factor. Ancora non è chiaro a chi toccherà raccogliere la sua pesante eredità.