Finale X Factor 2020: chi è il vincitore della tredicesima edizione

Ieri, 10 dicembre, è andata in onda la finale di X Factor, il noto talent show musicale. I quattro finalisti si sono sfidati davanti al pubblico e ai quattro giudici, che li hanno accompagnati lungo questa nuova e gratificante esperienza. Casadilego, Blind, Naip e i Little Pieces of Marmelade, sono i quattro concorrenti arrivati fino alla fine del programma.

Credit: @xfactoritalia – Facebook

Nella prima parte della serata, i finalisti si sono esibiti al fianco dei propri giudici. Blind insieme a Emma Marrone, ha cantato La Fine di Nesli. Il gruppo Little Pieces of Marmelade si è esibito con Manuel Agnelli suonando il pezzo Veleno. Casadilego e Hell Raton hanno cantato la canzone Stan e infine, Naip e Mika si sono esibiti con il brano Lollipop.

Credit: @xfactoritalia – Facebook

Dopo il primo televoto, il primo ad essere eliminato è stato il cantante del giudice Mika: Naip.

Per la seconda manche, i tre concorrenti rimasti hanno presentato un mix dei loro migliori pezzi, portando ad una seconda eliminazione. Il secondo concorrente ad aver terminato il viaggio ad X Factor, è stato Blind. Un ragazzo di 20 anni con un talento impressionante e amato dal pubblico. Ieri ha raggiunto un traguardo importante, che segnerà la sua carriera. Il suo brano Cuore Nero, è stato decretato Disco d’oro.

Casadilego la vincintrice di X Factor

Credit video: X Factor Italia – YouTube

I due concorrenti rimasti in gara, Casadilego e i Little Pieces of Marmelade si sono sfidati per l’ultima volta. Il conduttore Alessandro Cattelan, ha letto il verdetto finale. La vincitrice di X-Factor 2020, è la giovane cantante della categoria Under Donne, Casadilego.

Chi è Casadilego

Credit: @xfactoritalia – Facebook

Elisa Coclite è nata nel 2003 ed ha soltanto 17 anni. Con la sua meravigliosa voce e il suo talento con gli strumenti, ha conquistato il cuore dell’Italia intera.

Durante il suo viaggio nello show, ha spiegato il perché della scelta di questo nome. Oltre ad essere un omaggio al cantante Ed Sheeran, colui al quale si è sempre ispirata, rappresenta una casa da costruire mattoncino per mattoncino. Una casa fatta di lego colorati, che si può distruggere quando qualcosa non va, per poi ricostruirla da capo.