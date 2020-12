Vi ricordate il piccolo bambino dello Zecchino D’Oro di Vicenza? Ecco cosa fa e com’è oggi

Ve lo ricordate il simpaticissimo bambino della foto? Si chiama Giulio Bortolaso e, nel lontano 1994, ad appena 4 anni, presenziò allo Zecchino d’Oro, divertendo il pubblico con la sua verve irresistibile.

Giulio Bortolaso: video diventato virale

Alla storia è passato come Giulio, il bambino di Vicenza, e alcuni anni fa si è, tutto ad un tratto, trasformato in un tormentone, nel momento in cui il video della sua partecipazione alla trasmissione di Cino Tortorella è rispuntato sui social, diventando virale. Ciclicamente il web torna a interessarsi di lui, che oggi ha abbandonato completamente l’ambito dello spettacolo.

Showman in erba

Le circostanze che condussero Giulio da Vicenza allo Zecchino d’Oro furono davvero insolite. Lui e un’altra bambina, Martina, erano le “riserve”, chiamate a sostituire eventuali concorrenti indisponibili, ma furono nominati “co-conduttori” speciali per Tortorella e Maria Teresa Ruta.

Dotato di una innata comicità, Giulio si prese interamente la scena raccontando cosa c’è di bello nella sua città. Tra momenti esilaranti e bizzarri racconti, Giulio diede prova di essere un piccolo showman in erba.

Oggi vive a Shanghai

A quasi trent’anni di distanza, Giulio Bortolaso ha conseguito dapprima una laurea all’Università Ca’ Foscari di Venezia e quindi ha frequentato la School of Oriental and African Studies a Londra. Da diversi anni vive a Shanghai, dove dal 2019 opera in qualità di capomarketing per una rinomata compagnia che realizza attrezzi e accessori da pesca.

Giulio Bortolaso: a Treviso una serata in suo onore

Curiosamente, ci sono tanti utenti che gli scrivono su Instagram e Facebook riguardo alla sua parentesi tivù. Talvolta lui risponde con ironia, ma al contempo intende tutelare la sua privacy: evita di esporsi troppo e sul suo profilo IG posta perlopiù foto che raccontano la sua grande passione per la pesca. Qualche tempo fa accettò comunque l’invito a una serata in provincia di Treviso in cui furono mostrati i filmati delle sue gesta allo Zecchino d’Oro.