Se amate anche voi le Olimpiadi e le state seguendo, allora avrete senza dubbio notato il comportamento degli atleti dopo la vittoria. Avete fatto caso che i vincitori, dopo aver vinto una medaglia, la mordono? In realtà è questa un’antica tradizione adottata da tutti gli atleti del mondo. Nonostante questo sia un fatto notato da molti, forse non tutti sanno i reali motivi alla base di questo gesto. Scopriamolo insieme.

Olimpiadi: perché i vincitori mordono la medaglia

Attenendoci alle conoscenze e alle informazioni disponibili, il morso della medaglia alle Olimpiadi deriva da un’usanza del passato. Scopo di questa usanza era quella, appunto, di mordere le monete per scoprire la veridicità del metallo con cui esse venivano fatte.

Dunque, se le medaglie erano state costruite con dell’oro vero, dopo il morso rimanevano i segni dei denti su di esse. Nonostante il motivo alla base del morso della medaglia vinta alle Olimpiadi, alcuni hanno voluto rivisitare tale usanza e vederci un aspetto più sentimentale.

Secondo molti, infatti, gli atleti vincitori delle Olimpiadi sono soliti mordere la medaglia per dimostrare di essersi appropriati della vittoria in modo da gustarsi fino in fondo quel momento magico. Ma non è finita qui. Altre moltissime spiegazioni si nascondono dietro il gesto di mordere una medaglia dopo la vittoria delle Olimpiadi.

Per quanto riguarda il terzo motivo, dobbiamo sottolineare che questo è più tecnico. Stando alle informazioni disponibili, infatti, sarebbe proprio il fotografo a chiedere agli atleti vincitori delle competizioni di mordere la medaglia vinta. In questo modo si avrà un’unica foto che ritrae il viso del vincitore insieme al suo premio.