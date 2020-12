Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo giorno del mese di dicembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: oggi Mercurio raggiungerà il segno del Sagittario e anche voi ne beneficerete. Sarete spinti a fare cose nuove, esplorare nuovi territori o fare nuove conoscenze. Non perdete questa occasione.

Toro: il cielo diventerà un po’ più amichevole nei vostri confronti. Sarete supportati per risolvere alcune questioni pratiche e legali in famiglia o con un ex socio.

Gemelli: la Luna sarà piena nel vostro cielo e porterà grandi novità. Saranno le prime avvisaglie di un 2021 molto positivo. Sarai nelle prossime ore energico, creativo.

Cancro: Mercurio andrà in opposizione e vi costringerà a lavorare più del dovuto. Tenete duro, sarà l’ultimo sforzo visto che da metà dicembre le cose cominceranno a cambiare in meglio.

Leone: Marte sarà ancora in aspetto favorevole e continuerà ad inondarvi di energia positiva. Ma occhio che i tanti impegni potrebbero poi stancarvi. Siate sempre prudenti.

Vergine: Mercurio passerà in una posizione contraria, ma per fortuna già dal 17 dicembre diventerà tuo alleato. Bisogna tenere duro.

Oroscopo del giorno, 1 Dicembre

Bilancia: Dicembre appena iniziato sarà il mese che sancirà la tua liberazione. Finalmente gli affari e il lavoro avranno un ottimo slancio.

Scorpione: Mercurio resterà ancora in buona posizione e favoriti saranno gli affari, i progetti e chi ha attività commerciali.

Sagittario: accadrà un evento astrale molto favorevole: l’ingresso di Mercurio nel tuo segno. E con Venere che molto presto lo raggiungerà, potrete dire che il periodo cupo è finalmente alle spalle.

Capricorno: oggi sarete riflessivi. Evitate di fare scelte azzardate e non ben ponderate soprattutto sul lavoro.

Acquario: finalmente Mercurio passerà in una zona astrale a voi più favorevoli e d’ora in avanti favoriti saranno i dialoghi.

Pesci: voi Pesci sarete spronati a dare il massimo per raggiungere il successo. Siete molto ambiziosi in questo periodo. Approfittatene.