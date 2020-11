Curiosi di conoscere l’andamento di questa domenica di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: giornata molto stimolante soprattutto a partire dal pomeriggio e terminerà ancora meglio con una serata piacevole in compagnia della persona che ami.

Toro: si prospetta una domenica molto positiva soprattutto in amore. Approfittane sia se sei single sia se sei impegnato ma devi risolvere alcuni problemi.

Gemelli: giornata giusto per dedicarsi al relax e staccare da tutto e da tutti. E’ l’ideale per ricaricare le batterie in vista della prima settimana di dicembre.

Cancro: secondo le stelle oggi voi Cancro dovreste provare a distrarvi un po’. Organizzate qualcosa di divertente con le persone a cui volete bene. Dopo le fatiche degli ultimi giorni ve lo meritate.

Leone: 24 ore ideali per staccare la spina da tutti i problemi. Distrarti ti servirà a ricaricare le batterie e iniziare la nuova settimana con più energia.

Vergine: Venere nel segno favorirà l’amore e i rapporti interpersonali. Sarete particolarmente affettuosi e disponibili.

Oroscopo del giorno, 29 Novembre

Bilancia: anche per voi Bilancia si prospetta una giornata interessante soprattutto per risolvere alcune questioni pratiche.

Scorpione: alcune rivalità potrebbero scatenare un pò di tensione. Cerca di mantenere la calma e rifletti prima di lasciarti andare a reazioni di pancia. Hai Mercurio e Venere dalla tua parte.

Sagittario: come prevedono le stelle oggi sarà una giornata tranquilla da vivere in casa. Anche un segno attivo e intraprendente come te ha bisogno di riposare ogni tanto.

Capricorno: la settimana finirà in maniera molto piacevole per il Capricorno soprattutto da un punto di vista relazionale. Potrete contare sul sostegno degli amici e delle persone che ti vogliono bene.

Acquario: usa molta cautela e maggior riguardo per la salute. Negli ultimi giorni sei stato molto teso e nervoso. Concediti una domenica di relax.

Pesci: oggi la Luna in opposizione potrebbe portarvi un pò di nervosismo o qualche piccolo fastidio. Sfruttate la giornata per rilassarvi.