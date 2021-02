Oroscopo del giorno, 1° Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Oggi la Luna sarà per i Gemelli in opposizione e sarà meglio avere prudenza

Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo lunedì di Febbraio secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: oggi le stelle vi raccomandano di avere molta prudenza in famiglia e nel lavoro. Nel corso di questa giornata potresti provar del nervosismo o incappare in alcuni momenti di disagio. Sforzati di mantenere i nervi saldi.

Toro: se state cercando un finanziamento per un vostro progetto, sfruttate le prossime ore per chiedere aiuto. Le stelle saranno dalla vostra parte.

Gemelli: oggi la Luna sarà per i Gemelli in opposizione e sarà meglio avere prudenza. Nel corso di questa giornata potresti incappare in qualche spiacevole disputa, provare un po’ di irritazione nei confronti del partner.

Cancro: oggi la Luna nuova eclisserà il Sole e all’inizio questa cosa potrà disorientarvi ma poi aprirà nuovi orizzonti professionali. In arrivo inattese novità.

Leone: Sole e Mercurio favorevoli faranno emergere il vostro ottimismo. Avrete voglia di regalarvi una pausa divertente dalla vita quotidiana. Organizzate un caffè con amici.

Vergine: la Luna in opposizione potrebbe crearvi qualche piccolo disagio e rendervi più nervosi del solito. Se ci saranno contrasti in famiglia, chiudete un occhio e diventate meno critici.

Oroscopo del giorno, 1° Febbraio

Bilancia: occhio che oggi alcuni di voi della Bilancia potrebbero ricevere una proposta di lavoro molto interessante. Se così fosse, metti da parte dubbi e timori e firma.

Scorpione: oggi sarà una giornata valida per chi sta pensando di comprare o vendere qualcosa. Le stelle saranno particolarmente favorevoli per le trattative, tutte quelle questioni di carattere pratico.

Sagittario: Venere nei prossimi giorni approderà nel vostro segno e sarà per voi l’inizio di una nuova vita. Gli studi, i viaggi e i rapporti con gli altri avranno uno slancio in avanti.

Capricorno: sarà necessario per voi del Capricorno oggi staccare la spina e rilassarvi un po’. Nelle giornate scorse Marte in dissonanza ti ha messo piuttosto sotto torchio e potresti essere arrivato al weekend sfiancato.

Acquario: giornata particolarmente fruttuosa, nelle prossime ore potresti incontrare nuovi alleati che si riveleranno preziosi in futuro.

Pesci: oggi avverrà per i Pesci un eclissi che vi chiederà di usare cautela. Se con il passare delle ore emergerà un po’ di stanchezza, prova a rallentare i tuoi ritmi.