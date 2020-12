Oroscopo del giorno, 10 Dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Le stelle prevedono una giornata critica per i Cancro a causa della Luna in opposizione

Curiosi di conoscere l’andamento di questo giovedì secondo l’oroscopo del giorno? La Luna sarà ospitata nel segno della Bilancia e li renderà seducenti e carismatici come non mai.

Ariete: usa massima cautela soprattutto sul lavoro. Nel corso della giornata potresti avere uno scontro con un tuo superiore. Cerca di mantenere la calma.

Toro: Mercurio sarà nel segno e va sfruttato per sistemare alcune questioni pratiche, come quelle legate al patrimonio o altre faccende pratiche rimaste in sospeso.

Gemelli: giornata particolarmente proficua sul lavoro. Nelle prossime ore potresti portare a termine un buon affare, approfittane,

Cancro: giornata critica per voi Cancro a causa della Luna in opposizione che potrebbe causarvi un po’ di nervosismo, una certa inquietudine.

Leone: questa è la giornata giusta per dedicarvi alle pubbliche relazioni. Mandate qualche email o qualche messaggio che state rimandando da tempo.

Vergine: le stelle favoriranno le compravendite legate agli immobili. Se sti pensando di trasferirti in una nuova casa, muoviti in questi giorni.

Oroscopo del giorno, 10 Dicembre

Bilancia: la Luna sarà ospitata nel segno e vi renderà seducenti e carismatici come non mai. Se siete single dovreste approfittarne per mettervi in gioco e incontrare nuova gente.

Scorpione: seguite il vostro istinto oggi se vi ritroverete di fronte ad un bivio senza sapere che direzione prendere.

Sagittario: giornata molto fruttuosa soprattutto sul lavoro. Un progetto o un affare a cui tieni molto potrebbe essere portato a termine.

Capricorno: dovreste voi Capricorno inizierà una dieta depurativa alla luce degli ultimi giorni che sono stati molto stressanti. In questo modo il 2021 inizierà in piena forma.

Acquario: giornata stimolante per il segno dell’Acquario. Sfruttatela per concentrarvi su nuovi progetti valutando la possibilità di aprirvi a nuovi mercati.

Pesci: sarete voi Pesci impegnati oggi a risolvere una questione di carattere pratico. E’ probabile che dovrete consultare un avvocato.