Oroscopo del giorno, 11 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo giovedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: il cambio di Luna darà il via ad un qualcosa di positivo che potrebbe durare a lungo. Al via nuovi progetti, affari e persino un nuovo amore per chi è in cerca.

Toro: il novilunio vi susciterà un po’ di ansia. Usate la massima cautela soprattutto per la forma fisica.

Gemelli: la Luna nel segno farà vivere una giornata speciale a voi dei Gemelli. Venere in un segno amico potrebbe farvi conoscere una persona particolare.

Cancro: si prospetta una giornata critica. Nelle prossime ore avrete il bisogno di contattare un esperto per risolvere un problema di carattere burocratico.

Leone: usate voi Leone la massima cautela soprattutto sul lavoro. È probabile che avrete un confronto piuttosto acceso con un vostro superiore. Cercate di mantenere calma.

Vergine: la giornata favorirà le questioni legate alla casa e alla vita privata. Se state pensando di acquistare o vendere casa, questo è il momento giusto per portare avanti la vicenda.

Oroscopo del giorno, 11 Febbraio

Bilancia: sarà una giornata speciale per molti di voi. Una Venere malandrina vi darà manforte in amore e chissà che non sia vero amore.

Scorpione: rischierete di usare troppa razionalità a discapito dei sentimenti e delle emozioni. Eppure non si può analizzare l’amore solo con la ragione.

Sagittario: l’amore sarà in primo piano per voi del Sagittario. Potresti imbatterti in un colpo di fulmine, un incontro di quelli che ti trasformerà la vita.

Capricorno: Luna interessante nel segno che vi metterà il buonumore. Ci sarà chi riuscirà a portare un affare vantaggioso a buon fine.

Acquario: si preannuncia una giornata indimenticabile, di quelle da segnare sul calendario. Nel vostro segno passeranno ben 5 pianeti che vi faranno vivere una grande giornata.

Pesci: questa prima parte di Febbraio è importante e lo sarà ancora di più la fine con Venere nel segno. Quelli che hanno vissuto una crisi, una separazione saranno più forti.