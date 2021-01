Oroscopo del giorno, 11 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo lunedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno

Ariete: la giornata inizierà con la Luna particolarmente ambiziosa in un segno amico. Sarai determinato a recuperare il terreno perso nel 2020. Con Giove, Saturno e Mercurio favorevoli, ti sarà possibile farlo.

Toro: si preannuncia una giornata piuttosto critica, soprattutto per quel che riguarda il lavoro e i soldi. Dovrete fare i salti mortali per far quadrare i conti.

Gemelli: state vivendo voi Gemelli giornate positive e di grande forza. Il 2021 promette benissimo. Continuate così.

Cancro: la giornata inizierà con il piede giusto. La tua mattina sarà particolarmente produttiva e grazie al sostegno di Mercurio, Giove e Saturno ti sarà possibile affrontare alcune faccende rimaste in sospeso nel 2020.

Leone: avrete voi Leone la Luna in aspetto favorevole che vi regalerà tutta l’energia di cui avrete bisogno in questo momento. Sarà una giornata particolarmente favorevole per le questioni pratiche, per chi è alla ricerca di un nuovo impiego.

Vergine: sarete messi voi della Vergine alle strette: amore o lavoro in questo lunedì? Se negli ultimi tempi hai dedicato gran parte delle tue energie a portare avanti i tuoi obiettivi professionali, il rapporto di coppia potrebbe averne risentito.

Oroscopo del giorno, 11 Gennaio

Bilancia: si prospetta una giornata proficua, specialmente nel campo relazionale. Dovresti sfruttare le prossime ore per allargare la tua rete di contatto.

Scorpione: sarete assorbiti dalle faccende di carattere pratico come affari o questioni bancarie. Dovrai avere prudenza e buonsenso.

Sagittario: avrete dalla vostra parte la Luna, Mercurio, Giove e Saturno: si preannuncia una giornata davvero fruttuosa.

Capricorno: Venere nel segno permetterà a molte coppie di ritrovarsi, dopo le difficoltà dei mesi passati.

Acquario: le stelle spingeranno per una trasformazione drastica della vostra vita. Con Giove e Saturno nel segno, pensare di non cambiare, sarà quasi impossibile.

Pesci: per i Pesci ci sarà da festeggiare l’inizio di un nuovo ciclo di vita, decisamente più sereno in amore.