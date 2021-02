Oroscopo del giorno, 12 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Giornata adatta per la Bilancia per mettersi in gioco in amore

Curiosi di conoscere l’andamento di questo venerdì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: ennesima giornata interessante per voi. Fin dal mattino sarete stracolmi di entusiasmo e di ottimismo. Ritroverete la voglia di mettervi in gioco.

Toro: usate voi Toro la massima cautela soprattutto in amore. Se non lo farete correrete il rischio di discutere a causa dell’eccessiva gelosia.

Gemelli: sarete entusiasti e generosi di recuperare il terreno perso in passato. e stelle saranno dalla tua parte, ma tu non sprecarle rincorrendo una chimera.

Cancro: oggi potrete contare su una Luna in un segno amico che darà una mano in amore per tutti quelli che avranno voglia di mettersi in gioco. Giornata di conquiste.

Leone: servirà per voi Leone particolare attenzione sul lavoro. D’ora in poi dovrai sforzarti di tenere il tuo orgoglio sotto controllo e, se necessario, dovrai scendere a patti con una persona.

Vergine: si prospetta una giornata particolarmente proficua sul lavoro in particolare la mattina. Avrete l’opportunità di dimostrare agli altri quando valete.

Oroscopo del giorno, 12 Febbraio

Bilancia: giornata adatta per mettersi in gioco in amore. Sul lavoro se da tempo state pensando di ottenere un nuovo incarico, dovreste sfruttare le prossime ore per mandare curriculum in giro.

Scorpione: sarà necessario in serata affrontare un chiarimento con la persona amata. Non dovresti portarti dietro un malumore durante San Valentino, perché sciuperesti il fine settimana.

Sagittario: giornata appagante. Sul lavoro riceverete molti apprezzamenti sinceri per ciò che farete. Durante le prossime ore saranno favoriti gli accordi, le trattative, i contratti, ma anche i lavori nell’ambito della comunicazione.

Capricorno: giornata memorabile per voi del Capricorno. Sarete letteralmente invincibili sul lavoro. Del resto, state vivendo un momento magico che vi permetterà di accumulare una fortuna personale.

Acquario: alcuni di voi saranno occupati in banca ad occuparsi di affari. E’ un periodo unico per voi con ben 6 pianeti allineati.

Pesci: con l’avvicinarsi della Luna nel segno crescerà in voi un desidero d’amore. Sarete più aperti e disponibili con gli altri.