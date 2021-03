Oroscopo del giorno, 12 Marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo venerdì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: state vivendo un periodo difficile, dovreste cercare di preservare le forze e le finanze per qualcosa di costruttivo. Non sfidate la sorte.

Toro: giornata piena di avvenimenti positivi quella odierna per voi del Toro. Una chiamata inattesa vi metterà il sorriso.

Gemelli: grazie ad un Saturno contrapposto a Nettuno dovrete preservare le forze e non sprecarle per qualcosa di inutile. Vi attenderà un fine settimana molto difficile.

Cancro: secondo le stelle oggi la Luna sarà nel vostro segno e favoriti saranno quindi i nuovi incontri. Single datevi da fare e fate il primo passo.

Leone: la giornata per voi Leone sarà ricca di passione e amore. Finalmente ritroverete il feeling e la sintonia con il partner. La serata sarà magica.

Vergine: Giove in opposizione vi creerà qualche problema di troppo sul lavoro. In amore serve la giusta spinta per progettare un futuro insieme con la persona amata.

Oroscopo del giorno, 12 Marzo

Bilancia: Luna nel segno e le coppie appena nate avranno una marcia in più per far decollare la loro storia d’amore. Nel lavoro prestate la massima attenzione a non sbagliare un compito assegnato dal vostro capo.

Scorpione: la giornata inizierà con un po’ di nervosismo per voi dello Scorpione. Siete esausti e stanchi, dovreste concedervi una giornata di pieno relax.

Sagittario: favoriti oggi i nuovi incontri. Cari single lanciatevi alla ricerca dell’anima gemella, chissà che oggi non riusciate a trovarla. Presto grandi novità sul lavoro.

Capricorno: secondo le stelle riceverete una bella notizia da un familiare o un amico stretto. Ormai pensavate che tutto fosse già scritto e in realtà, vi accorgerete che non è così.

Acquario: con Giove in opposizione non vi resta che osservare la giornata scivolare via. Rimandate tutti gli appuntamenti importanti alla prossima giornata.

Pesci: la giornata inizierà malissimo ma per fortuna il finale sarà sorprendente. E’ il momento di affrontare quel problema che vi attanaglia.