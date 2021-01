Oroscopo del giorno, 14 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Giornata particolarmente fruttuosa sul lavoro per la Vergine

Curiosi di conoscere l’andamento di questo giovedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno

Ariete: Mercurio insieme a Giove e Saturno nel segno vi daranno una grossa mano. Potrai impostare nuovi affari, allargare la tua rete di conoscenze che ti tornerà utile in futuro.

Toro: la Luna in contrasto vi renderà piuttosto agitati. Nel corso della giornata potresti essere assalito da un nervoso che riuscirete a tenere sotto controllo con difficoltà.

Gemelli: sarete molto carichi nel corso della giornata odierna. Nel corso della giornata potresti essere assalito. Approfittatene.

Cancro: giornata giusta per iniziare ad affrontare alcune questioni rimaste in sospeso. Sarebbe il caso di iniziare dalle finanze, che hanno subito diversi scossoni.

Leone: sarà per voi Leone una giornata strana. Nelle prossime ore potrebbe saltare fuori un ex che vorrà chiarire alcune questioni rimaste in sospeso.

Vergine: giornata particolarmente fruttuosa sul lavoro. Del resto Mercurio, Giove e Saturno in un segno amico emanano influssi assai potenti per la carriera, per le nuove occupazioni.

Oroscopo del giorno, 14 Gennaio

Bilancia: nei prossimi giorni vi accorgerete di poter davvero rinascere. Improvvisamente si apriranno nuove opportunità. Progetti ambiziosi per te e per gli altri.

Scorpione: oggi secondo le stelle sarete occupati a gestire alcune questioni familiari. È probabile che dei parenti anziani abbiano bisogno di te. Offritegli il vostro supporto.

Sagittario: domani sarà una giornata particolarmente proficua. L’ambiente intorno a te sarà favorevole, Giove, Saturno e Mercurio offriranno il loro contributo e sosterranno gli affari.

Capricorno: la giornata sarà promettente soprattutto per gli affari di voi Capricorno. Avrete una marcia in più negli accordi e nei tuoi progetti. Non approfittarne, sarebbe un vero peccato.

Acquario: Mercurio nel tuo segno saprà aiutarti a capire cosa desideri davvero e a spiegare alle altre persone cosa hai nel cuore.

Pesci: oggi voi Pesci mettete da parte le vostre convinzioni e ascoltate esclusivamente l’intuito.