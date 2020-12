Oroscopo del giorno, 15 Dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo martedì secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: grazie a Venere l’amore tornerà in primo piano. Che tu sia in coppia o single da tempo, dovresti approfittare di questo nuovo passaggio, per metterti in gioco.

Toro: sono state settimane che ti hanno messo a dura prova ma ora potrai finalmente recuperare terreno. Nel corso della giornata potrebbe spuntare la possibilità di un viaggio inaspettato.

Gemelli: usate la massima cautela sia in famiglia che in amore. Venere nel segno potrebbe provocarvi qualche contrasto di troppo.

Cancro: il nuovo transito di Venere vi darà una spinta sul lavoro. D’ora in avanti sarà possibile farsi notare per una promozione, un avanzamento di carriera che arriverà nel 2021.

Leone: giornata proficua per i sentimenti. L’amore tornerà finalmente in auge per voi del Leone grazie all’appoggio delle stelle. Approfittatene.

Vergine: problemi in amore con la persona amata. Provate a essere meno rigidi e ipercritici nei confronti del partner e sforzatevi di andargli più incontro.

Oroscopo del giorno, 15 Dicembre

Bilancia: grazie all’ingresso di Venere nel segno inizierà per voi un periodo più fortunato sotto tutti i punti di vista.

Scorpione: favoriti oggi per voi Scorpione le nuove idee. Alcune di queste saranno vincenti e vi procureranno nuovi clienti forse provenienti da lontano.

Sagittario: oggi avrete ulteriore conferma che il periodo buio è ormai alle spalle e sta cominciando per voi una fase più felice, in ogni settore della tua vita.

Capricorno: nei prossimi due mesi non saranno pochi i Capricorno che ritroveranno una bellissima intesa con il partner, che si sentiranno pronti per fare grandi progetti di coppia.

Acquario: se di recente avete avuto dei contrasti con la persona amata d’ora in avanti potrete contare sul sostegno degli astri per riportare l’armonia nella coppia.

Pesci: abbiate prudenza in amore voi Pesci perché Venere entrerà in opposizione potrebbe far nascere qualche polemica di troppo.